Non è bastata alla Pianese una prestazione compatta, per strappare punti al Comunale di Guidonia. Al termine di un match equilibrato e senza troppe emozioni, è la squadra allenata da Ciro Ginestra a imporsi per 1-0 e a mettere in cascina i tre punti importanti nella classifica del girone B di Serie C.

Le azioni salienti del match

Il primo brivido dell’incontro arriva dalla Pianese: Coccia ispira Martey che, con un elegante dribbling sull'ex Foggia Tascone, prova il destro a giro sul palo lontano, sfiorando il bersaglio. Al 18’ lo stesso Coccia tenta la via del gol su punizione, ma alza troppo la mira.

Un minuto più tardi risponde il Guidonia Montecelio con Mastrantonio, ma Filippis è reattivo e devia in angolo con un ottimo intervento.

I padroni di casa provano a colpire intorno alla mezz’ora con Bernardotto, ma Chesti è attento e sventa la minaccia. Al 37’, sugli sviluppi di un corner, Gorelli riesce a insaccare, ma la rete viene annullata per un presunto fallo offensivo, decisione che scatena proteste tra le fila bianconere, che dopo varie proteste decidono comunque di non usufruire della card.

Nel finale di primo tempo il Guidonia alza il baricentro, ma la retroguardia ospite tiene bene. L’occasione più nitida arriva al 47’: Bellini stacca bene su cross di Coccia, ma il suo colpo di testa sfiora il palo.

Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa l’equilibrio regna sovrano, le squadre si studiano e non si sbilanciano. Al 5’ Bernardotto ci prova da fuori, ma il tentativo è impreciso e alto. Al 9’ è la Pianese a farsi viva: punizione di Bertini in area, colpo di testa di Gorelli che viene però neutralizzato da una deviazione.

Il Guidonia risponde al 15’ con una parabola velenosa di Errico che costringe Filippis a un’uscita decisiva. La partita resta bloccata nonostante i numerosi cambi, il difensore Alessandro Malomo è costretto ad uscire in barella dal campo dopo uno scontro di gioco. Al 37’ si sblocca il risultato: Zappella crossa dalla destra, Bernardotto è ben appostato sul secondo palo e insacca da pochi passi.

L’attaccante, già ammonito solo pochi istanti prima, si lascia andare all’esultanza togliendosi la maglia: secondo giallo e rosso inevitabile.

Al 43’ la Pianese sfiora il pareggio con una bella azione dei nuovi entrati Puletto e Fabrizi, ma la conclusione del numero 29 viene murata. In pieno recupero, assedio bianconero: prima con Sussi da corner, poi ancora con Puletto su schema da punizione, ma la difesa laziale regge.

Il triplice fischio sancisce l’1-0 finale, che fa gioire i tifosi di casa, con la squadra laziale che fa due su due al Comunale, dopo la vittoria con il Rimini. Si ferma invece la Pianese di mister Birindelli, che dopo due vittorie consecutive contro Perugia e Livorno, prende una battuta d'arresto.

Classifica e prossimo turno

Con questa vittoria, il Guidonia Montecelio, scavalca in classifica proprio la Pianese posizionandosi al nono posto con 13 punti, in attesa degli altri match del girone.

Il prossimo turno della Serie C vedrà il Guidonia Montecelio in trasferta a Gubbio, mentre la Pianese affronterà in casa il Bra.