Dopo una prima parte di stagione in cui la Juventus ha mostrato qualche lacuna sugli esterni, il club bianconero starebbe lavorando per rinforzare la fascia destra in vista della finestra di mercato invernale. Il nome tornato con forza sul tavolo sarebbe quello di Nahuel Molina, esterno argentino dell’Atletico Madrid, già seguito con grande interesse la scorsa estate.

Juventus, l'idea di Comolli sarebbe quella di portare a Torino Molina con un prestito oneroso per 6 mesi

Secondo quanto trapela dall’ambiente bianconero, la dirigenza, guidata dal direttore generale Damien Comolli, non avrebbe mai interrotto davvero i rapporti con il club spagnolo per sondare la fattibilità di un’operazione in prestito oneroso.

L’idea della Juventus sarebbe quella di portare Molina a Torino per sei mesi, con un eventuale diritto di riscatto o altre formule da valutare nel corso dell'annata calcistica. Un modo per testare il giocatore nel sistema di Tudor e, allo stesso tempo, per evitare un impegno economico immediato troppo gravoso.

Il dialogo con l’Atletico Madrid, del resto, sarebbe più che positivo. I rapporti tra le due società si sono rafforzati nell’ultima sessione di mercato estiva, in occasione del trasferimento di Nico Gonzalez — passato in Spagna con la formula del prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Un precedente che conferma la disponibilità reciproca a collaborare su nuovi affari.

Molina, poco spazio nell'Atletico Madrid e un mondiale per nazioni che si avvicina a grandi passi

Sul fronte sportivo, la situazione di Molina non appare delle più rosee. Con Diego Simeone, l’ex Udinese sta trovando pochissimo spazio: appena 152 minuti giocati complessivamente tra Liga e Champions League, suddivisi in sette presenze spesso spezzettate. La fascia destra è infatti presidiata con continuità da Llorente e dal nuovo arrivato Pubill, che hanno relegato il campione del mondo 2022 ai margini delle rotazioni.

Un quadro che potrebbe spingere lo stesso Molina a chiedere la cessione nel mercato di gennaio. Il calciatore classe '98 infatti, potrebbe essere desideroso di ritrovare minutaggio e continuità in vista dei prossimi appuntamenti con la nazionale argentina e soprattutto in ottica del Mondiale 2026.

Un obiettivo, che specie per i sudamericani, non può essere mancato.

La Juventus osserva, valuta e pianifica. Il nome di Nahuel Molina resterebbe in cima alla lista per dare più profondità e qualità alle corsie esterne. E con i buoni rapporti tra Torino e Madrid, il prossimo gennaio potrebbe davvero segnare il ritorno di un vecchio obiettivo bianconero.