Nelle scorse ore Antonio Cassano è intervenuto come di consueto ai microfoni di Viva el Futbol e parlando del momento negativo della Juventus, ha assolto da ogni responsabilità Igor Tudor, puntando invece il dito sul mercato fatto in estate dal direttore generale Damien Comolli.

Juventus, Cassano non fa sconti a Comolli: 'E' arrivato come il salvatore ma ha fatto un mercato osceno'

L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato su Viva el Futbol della Juventus e del momento negativo che sta vivendo la società bianconera, puntando il dito su un elemento della società: "Comolli è arrivato come il salvatore della patria e ha cominciato a mettere tutti i suoi uomini, ma in estate ha fatto un mercato osceno.

Ha comprato solo giocatori scandalosi e si dovrebbe prendere lui la responsabilità di quanto sta accadendo alla Juventus. Confronto Tudor/Motta? Impossibile da fare, perché l'anno scorso hanno speso oltre 150 milioni di euro comprando elementi costosi come Koopmeiners, Douglas Luiz o Nico Gonzalez. Quest'anno sono stati presi David e Openda, che in 2 hanno giocato 9 partite segnando 1 gol. Quindi Comolli, che si definisce un uomo di ferro, si dovrebbe prendere la colpa e se non è in grado di ricoprire il ruolo assegnatogli, tornasse in Francia".

Cassano ha aggiunto: "Io in Tudor vedo un allenatore che è riuscito a dare un'identità alla sua squadra, il problema è la qualità dei calciatori che scendono in campo.

Dunque quello che mi fa schifo è che in Italia gente non competente continui a dire che l'allenatore dovrebbe essere cambiato. Probabilmente questo accade perché Tudor non considera questi pseudo giornalisti, opinionisti o ex calciatori falliti. Perché allenare questa squadra qua è come allenare una formazione di Serie C, piena zeppa di gente improponibile".

Cassano ha concluso: "Per quanto riguarda la partita col Como, la formazione di Fabregas ha meritato di vincere. Dopo 3 minuti la Juve prende un gol per una dormita colossale di Kalulu ma poi ha la forza di reagire, andando in avanti ma sbagliando sempre l'ultimo passaggio. Che colpe può avere l'allenatore di questo? Se poi consideriamo l'importanza del club bianconero dobbiamo dire che 9/10 giocatori non potrebbero permettersi di indossare quella maglia.

Parliamo di calciatori fatiscenti come David, che è arrivato fra gli squilli delle trombe ma non si può guardare. Koopmeiners è un anno e mezzo che fa schifo, Cambiaso da quando doveva andare al City è diventato il lontano parente di quello che avevamo ammirato. Yildiz è ancora giovane e mi sembra che gli unici che si danno da fare siano Thuram e Conceicao".

Juve, un mercato che non sta dando le risposte sperate

Le parole di Cassano su Comolli sono corroborate dalle statistiche dei nuovi arrivi: i 3 attaccanti stanno effettivamente faticando a trovare continuità e l'unico ad aver siglato appena 1 gol è stato Jonathan David. Diverso sembrava potesse essere il destino di Joao Mario, terzino destro portoghese impiegato con costanza nel principio della stagione ma lentamente finito nelle retrovie nel corso dell'annata.