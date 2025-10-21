Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube commentando le voci che vorrebbero la Juventus pronta a esonerare Igor Tudor già dalle prossime settimane. Una scelta, secondo Balzarini, che sarebbe dettata da un isterismo insensato e che farebbe somigliare il club bianconero all'Inter dei tempi di Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro che durante il suo incarico aveva sostituito diversi allenatori.

Balzarini: 'Esonero Tudor? Questo club rischia di diventare come l'Inter di Moratti'

In questi giorni sta tenendo banco in casa Juventus la situazione inerente la posizione di Igor Tudor.

Il tecnico croato, secondo le voci che filtrano dalla Continassa, sarebbe addirittura a rischio esonero, dopo i cinque pareggi consecutivi e la sconfitta col Como. Di questo eventuale cambio e del malcontento che ormai starebbe dilagando nel mondo Juve ha parlato su Youtube il giornalista Gianni Balzarini: "Tudor non è un allenatore a tempo determinato, o meglio, lo è ma il suo contratto scade nel 2027 e non nell'ottobre o nel novembre del 2025. Quindi non capisco la supposizione secondo cui il croato avrebbe a disposizione altre 2 o 3 gare per dimostrare quanto vale. Queste sono cose che vengono da sole: è chiaro che se perdesse cinque gare, sarebbe anche normale che venisse sottoposto a una certa riflessione e che ci potrebbero essere decisioni importanti, al di là dei contenuti economici e del rilievo che potrebbe avere una mossa di questo genere".

Balzarini ha proseguito: "Tre allenatori a libro paga? Io non ci voglio neanche pensare. Addirittura qualcuno ha pure ipotizzato il ritorno di Motta, sì, perché sarebbe la soluzione più economica. Ma io mi domando, dove vogliamo arrivare? La Juventus sembra l'Inter di Moratti, quando si diceva che il club bianconero rubasse i campionati, ma nel frattempo l'ex presidente nerazzurro cambiava 18 allenatori a cambiano. Ma vogliamo arrivare a questi punti? Me lo si dica, perché io non ci voglio neanche pensare".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Stiamo diventando esattamente come l'Inter che hai citato te'

Le parole di Balzarini hanno acceso il dibattito sul web: "È esattamente così, stiamo diventando l'Inter morattiana.

Stiamo bruciando allenatori (e giocatori) senza soluzione di continuità. Qui serve una società che ridia il senso dell'ordine, della mentalità vincente, e non che faccia trapelare questa fiducia a tempo. Comolli domenica doveva difendere pubblicamente Tudor. E se proprio si deve cambiare allenatore che arrivi uno di spessore, di carattere, che estirpi la mediocrità da quello spogliatoio. Un traghettatore sarebbe solo l'ennesimo alibi per i calciatori", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Tutti speravamo che la Juve di Tudor andasse bene. Cambiare allenatore non piace a nessuno (almeno credo) e se la Juve facesse bene saremmo tutti contenti. Ma se la situazione non cambia cosa si fa? Si aspetta la fine del campionato per poi arrivare decimi?".