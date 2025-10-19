Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video su Youtube nel quale critica duramente la Juventus per aver perso 2 a 0 contro il Como. Secondo Chirico inoltre, la squadra allenata da Tudor faticherà a fine stagione ad arrivare fra le prime 6 in campionato.

Juventus, Chirico: 'Questa squadra se continua cosi faticherà a qualificarsi per la Conference League'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube dedicato alla Juventus e al KO subito per 2 a 0 per mano del Como: "Temo che questo campionato per la Juventus sarà peggio di quello dell'anno scorso e se continua cosi, la squadra dovrà lottare per entrare in Conference League.

Ci eravamo illusi ad inizio stagione che qualcosa potesse davvero cambiare ma comincio a pensare che Tudor sia peggio di Motta o comunque allo stesso livello e soprattutto che i giocatori bianconeri non siano di qualità medio-alta. Non è possibile che Bremer manchi e la difesa crolli in questa maniera e non è normale che si è cambiato modulo e a ogni ripartenza del Como tu soffrivi. C'erano praterie ovunque dove loro si infilavano costantemente e con questo non voglio sminuire il valore di una squadra che gioca un calcio moderno, veloce e di qualità. Certo è che se la Juve gli ha favorito la vita, perché il Como voleva fare esattamente questo tipo di partita".

Chirico ha proseguito: "Al Como non si può dire nulla, anche se nella ripresa hanno perso tantissimo tempo fra infortuni, gente che rimaneva per terra e robe simili.

Il problema è la Juventus, che ha fatto 3 tiri in porta in 100 minuti. Poi aggiungo, è possibile che ancora non sappiamo difendere sulle palle piazzate? A Villarreal prendi il gol all'ultimo minuto e oggi a inizio partita ti fai bucare con troppa facilità. Oggi Kalulu è stato un disastro, come d'altronde quasi tutti gli altri".

Il giornalista ha concluso: "Male oggi anche l'allenatore, perché quando vedi che le cose non vanno prova a cambiare. E invece le prime modifiche sono arrivate nella seconda parte del secondo tempo e sono state anche discutibili. Perché nel giorno in cui Locatelli e Koopmeiners fanno il loro, tu svuoti il centrocampo per mettere l'inutile Vlahovic? Basta con questa storia che quando il serbo entra segna sempre, perché sono 3 anni e mezzo che non funziona.

Oggi il serbo è entrato e con David non c'è stata mai intesa e il suo impiego non serviva a nulla".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Non ho ancora capito l'idea di gioco di Tudor'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "Premesso che i calciatori hanno le colpe maggiori ma mi sapresti dire qual è l'idea di calcio di Tudor? perché io non ho capito" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Vergognosi. Non trovo definizioni migliori. Gente senza un minimo di attaccamento ai colori, mediocre tecnicamente, senza nemmeno più il carattere, l'unica cosa che Tudor era stato in grado di dare a questa squadra".