Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Marcello Chirico, se le cose dovessero peggiorare alla Juventus, il tecnico Igor Tudor non attenderebbe di essere esonerato, ma si dimetterebbe.

Juventus, Chirico è certo: 'Se le cose dovessero andare per il peggio Tudor non attenderà di essere licenziato'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale YouTube e parlando della Juventus e del suo allenatore ha detto: "La squadra sembra essersi spenta, soprattutto rispetto all’inizio della stagione, e proprio per questo ritengo che alla Continassa non regni un clima leggero.

Per come ho imparato a conoscere Igor Tudor – e non mi riferisco solo agli ultimi quattro mesi in bianconero – se le cose dovessero precipitare il croato non si farà esonerare, ma si dimetterà. Abbiamo già visto che, quando percepisce venir meno la fiducia della società di turno, lui prende baracca e burattini e se ne va. Solo dopo, nel caso accadesse questo, si potrà ragionare su chi potrebbe arrivare al suo posto. Farlo ora è un esercizio sterile, anche perché in questo momento molti procuratori stanno chiamando i giornalisti sostenendo che il loro assistito sia stato contattato dalla Juventus. Ed è per questo che in questi giorni emergono tanti nomi.".

Chirico ha proseguito: "Che Tudor sia in bilico non è una notizia che mi sorprende, considerando che il croato era di fatto la terza scelta della Juventus in estate.

Il primo obiettivo era Antonio Conte — al netto di chi continua a ripetere che non ci sia mai stata trattativa. Ho i miei contatti e informazioni dirette: le parti si sono parlate, e Conte rappresenta oggi la più grande occasione sfumata per il club negli ultimi mesi. Quando la pista Conte è tramontata, nella disperazione si è virato su Gasperini, che però era ormai vicino alla Roma, e dunque non se ne fece nulla. Inoltre dubito che il tecnico piemontese sarebbe comunque approdato a Torino, essendo anch’egli un ripiego rispetto a Conte. Comolli avrebbe preferito Genesio, ma alla fine è prevalsa la linea della continuità, anche seguendo le indicazioni che arrivavano dallo spogliatoio. Resta il fatto che Tudor non era il profilo su cui si intendeva costruire il futuro, e appare evidente come le cose possano essersi impantanate".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Con giocatori cosi è inutile cambiare allenatore'

Le parole di Chirico hanno acceso il dibattito sul web: "Insomma regna il caos. E non può essere diversamente, visto chi è al comando di questa società. Sarà un’altra stagione da dimenticare, come la Ferrari", scrive un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "È inutile illudersi: con questi giocatori puoi cambiare allenatore quanto vuoi".