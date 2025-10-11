Secondo quanto riportato su YouTube dal giornalista Alfredo Pedullà, la Juventus, al contrario delle altre big del campionato italiano, non ha ancora stabilito una gerarchia nel reparto offensivo.

Juventus, Pedullà: 'Ciò che manca alla formazione bianconera sono le gerarchie, specie nel reparto offensivo'

"Ciò che manca alla Juventus sono le gerarchie", questa è la frase con cui Alfredo Pedullà ha iniziato a parlare della Juventus nel suo ultimo video. Il giornalista ha proseguito: "Le gerarchie ce le hanno tutte: il Napoli di Antonio Conte, l'Inter di Cristian Chivu, così come il Milan di Massimiliano Allegri, al netto di qualche giocatore che ora è fuori e che, quando rientrerà, si giocherà il posto da titolare.

Lo ripeto: secondo me la Juventus ha una squadra forte, soprattutto negli ultimi trenta metri di campo, ma paradossalmente è proprio lì che manca chiarezza. L'allenatore deve quindi sforzarsi e non fare prove o esperimenti come se fosse in un laboratorio di chimica, perché Tudor non è chiamato a trovare una formula magica, ma semplicemente a capitalizzare con quello che ha a disposizione".

Pedullà ha proseguito: "Lasciando perdere i numeri e i moduli che tanto fanno parlare gli altri, io mi focalizzo sulle gerarchie e vedo che tra la Juventus e gli altri grandi club c’è una differenza abissale. Credo quindi che sia questo l’argomento su cui la società bianconera dovrebbe concentrare il proprio intervento, sperando che la sosta per la nazionale, nel frattempo, abbia aiutato Tudor a fare chiarezza e ad avere idee più definite.

Attenzione: non sto sparando addosso al tecnico croato, perché non penso sia giusto farlo dopo due mesi dall’inizio del campionato. Tuttavia, mi sembra corretto sottolineare che, rispetto al materiale umano di cui dispone, si è visto meno di quanto ci si potesse aspettare".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Le gerarchie in questa squadra non esistono'

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibattito sul web: "Penso che nel calcio moderno, e con le molte partite che gioca la Juventus, le gerarchie tra infortuni, stanchezza per le partite e le coppe in questa squadra non esistono. Perché sono tutti sullo stesso piano a parte Yildiz. Ci deve essere più convinzione in se stessi e nella squadra", scrive un utente su YouTube.

Un altro aggiunge: "Le gerarchie mi sembrano abbastanza chiare. Yildiz e Conceicao sono titolari. In attacco c'è David. Certo, quando il canadese non segna, le cose si complicano. Fare un paragone col Napoli è ingiusto, attualmente Lukaku è infortunato. Se David fosse KO, anche alla Juve le gerarchie sarebbero molto chiare perché Vlahovic sarebbe la prima scelta".