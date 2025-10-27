Secondo quanto riferito a TMW Radio dall'ex calciatore Antonio Di Gennaro, alla Juventus uno dei problemi principali sarebbe l'incompetenza dei dirigenti che compongono la società. Per Di Gennaro inoltre, Luciano Spalletti dovrebbe ereditare la panchina dei bianconeri.

Juventus, Di Gennaro: 'Confusione in società, sono in difficoltà perché c'é incompetenza nelle scelte'

L'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato della Juventus nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio e riferendosi alle cause delle problematiche del club bianconero ha detto: "L'allenatore paga, ma vediamo anche il contesto.

Per me è anche una questione di confusione societaria. C'è difficoltà perché c'è incompetenza nelle scelte. Chi c'è lì di stile Juve? Quando la Juve è stata sempre forte in certe circostanze. Chiellini è l'unico che ha certe conoscenze di calcio, ma che poteri ha? Allegri ha fatto dei miracoli in un cotesto del genere, va sottolineato".

Di Gennaro poi ha espresso la propria opinione in merito al possibile successore di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, individuando in Luciano Spalletti il profilo ideale per guidare il club bianconero in una fase così delicata. Secondo Di Gennaro, l’ex commissario tecnico della Nazionale rappresenterebbe la scelta più solida e competente, soprattutto perché dotato di esperienza e di una visione di gioco ben definita.

Ha tuttavia precisato che Spalletti accetterebbe l’incarico soltanto con garanzie e un progetto tecnico stabile, mentre un allenatore come Palladino potrebbe essere più incline a firmare un contratto a breve termine.

L’ex centrocampista ha aggiunto che la Juventus, pur mirando alla qualificazione in Champions League, non dispone attualmente dei mezzi per competere per lo scudetto, invitando a riflettere nuovamente sulla campagna acquisti e sulle somme investite per alcuni calciatori che non hanno reso secondo le aspettative.

Passando all’analisi della Roma, Di Gennaro ha riconosciuto i progressi della squadra, pur sottolineando la necessità di migliorare il rendimento casalingo, dove le quattro sconfitte in sei gare rappresentano un dato preoccupante.

Ha elogiato la prova di Paulo Dybala, apparso finalmente in forma, sereno e decisivo, autore di una prestazione straordinaria contro un Sassuolo organizzato e ricco di idee.

Juve, Spalletti sarebbe il nome in pole

Seguendo le parole di Di Gennaro sul prossimo allenatore della Juventus, è da rimarcare come effettivamente Luciano Spalletti sembrerebbe il nome in pole per sedersi sulla panchina dei bianconeri. Subito dopo, la società piemontese valuterebbe Roberto Mancini o Raffaele Palladino, ma queste sarebbero esclusivamente delle alternative.