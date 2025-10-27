Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, l'ex CT Luciano Spalletti avrebbe dato la sua più totale disponibilità a trasferirsi sulla panchina della Juventus per raccogliere l'eredità di Igor Tudor.

Juventus, Pedullà: 'Spalletti è il nome in cima della lista: il toscano ha dato disponibilità totale'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e di chi potrebbe essere il prossimo allenatore del club piemontese: "Ci sono dei contatti in corso fra la società bianconera e Luciano Spalletti: è lui il nome forte, il nome in cima alla lista ma bisogna chiaramente aspettare l'evolversi della situazione.

Il toscano ha dato disponibilità totale e per me sarebbe una scelta logica, in quanto l'ex CT ha già dimostrato di saper entrare nella testa dei giocatori che guida. In questo momento quindi si viaggia su quelle che si potrebbero definire pieghe contrattuali, postille molto importanti che le parti stanno discutendo. In tutto questo va ricordato che la Juventus ha già due allenatori sotto busta paga, perché non c'é soltanto Tudor ma anche l'ex Thiago Motta che prende circa 4 milioni. Da ciò si capisce che il tema del nuovo tecnico in casa bianconera non è cosi semplice da affrontare".

Pedullà ha proseguito: "Penso che i nomi al di fuori di Spalletti siano delle alternative, ma bisogna comunque andarci piano con le conclusioni.

Perché è chiaro che uno come il toscano non si accontenterebbe di un contratto di 6 mesi più opzione, però la sua voglia di rientrare è forte e la sua voglia di Juventus lo è ancora di più".

Il giornalista ha infine concluso dicendo: "Mi fanno un po' ridere quelli che sottolineano come l'allenatore sia l'ultimo dei colpevoli, perché ok può starci come teoria ma Tudor avrà avuto pur sempre le sue responsabilità. Detto questo, vorrei sapere quale dei calciatori attualmente in rosa possono meritare la maglia bianconera. Mi riferisco a quelli della vecchia guardia, che parlano e parlano in televisione e poi fanno le belle statuine in campo. E poi credo che Damien Comolli dovrebbe metterci la faccia, perché il francese è l'uomo che rappresenta la società e lui dovrebbe spiegare cosa sta accadendo alla Continassa".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Su Spalletti ho perplessità, il suo palmares non è cosi ricco'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "Su Spalletti ho qualche perplessità: senza offesa per lo Zenit, ma a parte le sue vittorie in quel di San Pietroburgo, il suo palmares non è poi così "ricco" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Bravissimo Alfredo, quali calciatori sono effettivamente da Juve? Tutti strapagati e che hanno una qualità da sport dilettantistici, questa squadra rispecchia ciò che la governa, l'indecisione la fa da padrona".