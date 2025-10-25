Nelle scorse ore l'opinionista Luca Gramellini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale accusa l'ambiente della Juventus di avere troppa poca pazienza nei confronti dei suoi tesserati e nello specifico nei riguardi di Igor Tudor, tecnico già messo alla gogna per alcuni risultati non positivi.

Gramellini: 'L'ambiente bianconero è malato, non dà tempo a nessuno'

L'opinionista Luca Gramellini ha parlato su Youtube della Juventus e del suo allenatore: "Credo che Tudor possa avere un futuro da grande allenatore. È ancora in tempo per dimostrarlo e io voglio sottolineare quanto sia con lui, nel senso che lo critico, sicuramente non lesinerò il fatto di evidenziare cose che non mi andranno bene, ma non sono un Tudor out, come non lo ero con Allegri o con Thiago Motta.

Ma se si arriva a un certo punto, dove il cambio della guida tecnica è l'unica soluzione per il bene della Juventus, non esiste nessun allenatore per quanto possa starmi simpatico, che venga anteposto a ciò che è il bene della squadra. Ora però, io in queste ultime settimane ho battuto spesso il tema di un ambiente, che non è soltanto la tifoseria, malato in termini sportivi".

Gramellini ha spiegato: "Malato perché a Torino non c'è la possibilità di aspettare, a Torino tutto quello che non va bene viene amplificato in maniera enorme e non si dà tempo a nessuno. La maglia della Juventus pesa, non lo dico io ma i fatti. Lo dice chi l'ha indossata come Pavel Nedved, che in una recentissima intervista, parlando dei giocatori che sono oggi alla Juve, afferma 'Purtroppo ci sono tanti calciatori ottimi che sono arrivati e sono passati dalla Continassa in questi anni, ma la Juventus è diversa dalle altre parti e se non hai la forza di restare in piedi nei momenti di difficoltà e cadi, rialzarti col peso di quella maglia addosso è veramente difficilissimo'".

L'opinionista ha concluso: "Un esempio? Prendiamo Douglas Luiz, MVP dell'ultima partita del Nottingham Forest e giocatore che sta facendo molto bene nuovamente in Premier League. Questo cosa significa, che sia un giocatore scarso? No, a Torino non lo abbiamo visto e non è nemmeno giusto addossare tutte le colpe a Thiago Motta e Igor Tudor, due allenatori che lo hanno avuto e gli hanno dato poco spazio. Però evidentemente nelle difficoltà incontrate ci sta che i due tecnici forse non abbiano fatto il massimo per metterlo nelle condizioni migliori. Poi è altrettanto giusto sottolineare come certi giocatori evidentemente fatichino di loro a sopportare il peso e le pressioni di questa maglia".

Juve, i tifosi rispondono a Gramellini: 'D'accordo a non cambiare ogni anno allenatore ma serve umiltà'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "D’accordo a non cambiare allenatore ogni anno, però un po’ di umiltà devono metterla anche loro e non solo i giocatori. Non si possono sentire le lamentele sul mercato, sul calendario e sulla stanchezza", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Secondo me sarebbe ora di finirla con sto commercio di allenatori! Io Tudor lo terrei".