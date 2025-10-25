Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su YouTube della Juventus e della scelta di Igor Tudor di continuare a modificare l’assetto offensivo della squadra bianconera. Secondo Pedullà, il tecnico croato dovrebbe dare una quadratura alla formazione piemontese, senza cercare alibi o scuse.

Juventus, Pedullà punge Tudor: 'Dia un gioco alla squadra senza cercare alibi'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su YouTube del big match di domenica sera tra Lazio e Juventus e cogliendo l'occasione ha lanciato una frecciatina al tecnico dei bianconeri: "Domani lo scontro dell’Olimpico sarà delicatissimo e la differenza tra le due squadre è che Sarri dovrà fare la conta per capire quali uomini mandare in campo.

Quest'ultimo ha i calciatori contati e ci sarà poco spazio per le interpretazioni: qualcuno magari verrà messo fuori posizione per emergenza. Tudor, invece, in conferenza ci ha invitato a 'sfogliare la margherita', facendo di nuovo il m’ama/non m’ama con i giocatori che andranno in campo a Roma. Credo che sia stucchevole cambiare pelle alla squadra ogni cinque minuti e che un allenatore lautamente pagato dovrebbe dare un gioco alla sua formazione, non trovare alibi e magari evitare di offendere squadre meno blasonate come la Cremonese".

Pedullà ha proseguito: "Se contro la Lazio si dovesse vedere di nuovo David in attacco, mentre magari contro l’Udinese Vlahovic o Openda, allora penserei che non sia soltanto un problema di organico ma di poca lucidità nella guida di questa squadra.

Dato che ci avviciniamo alla prossima sosta per le nazionali, mi auguro che Tudor, prima di arrivarci, dia risposte concrete alla società e ai tifosi bianconeri senza cercare alibi".

Il giornalista ha concluso: "Trovo particolare la narrazione di chi enfatizza la sconfitta con il Real Madrid solo perché arrivata con il minimo scarto. Un tempo, chi parlava di Juventus non celebrava le sconfitte di misura come se avessero vinto la Coppa del Mondo. Un conto è analizzare una partita giocata con il giusto approccio ma comunque persa; un altro è esaltare la prestazione dei bianconeri al punto da farla passare per una vittoria".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'A Tudor bisogna farlo lavorare, tanto la società 3 allenatori a busta paga non può averli'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "Gasp perde l’unico scontro diretto e perde due su 3 in Europa League (non Champions). Conte prende 6 pappine e perde a Torino. Il Milan non vince con Cremonese e Pisa. Ma solo Tudor sembra in dubbio", fa notare un utente su YouTube. Un altro aggiunge: "Sono sicuro che rimane Tudor, avere a busta paga un terzo allenatore la Juve non può permetterselo. Lasciamolo lavorare poi a fine stagione si tirano le somme".