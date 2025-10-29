Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus resta in bilico. L'attaccante serbo potrebbe lasciare Torino a gennaio visto il contratto in scadenza nel giugno 2026. Il club bianconero sta facendo le sue valutazioni e potrebbe prendere in considerazione offerte già nella finestra invernale di mercato. Diverse le squadre interessate all'attaccante serbo, tra cui il Milan che sarebbe pronto a proporre uno scambio alla pari inserendo nella trattativa il cartellino di Santiago Gimenez.

Pressing del Milan per Vlahovic, possibile scambio con Gimenez

Nonostante un ottimo avvio di stagione, i rossoneri denotano dei problemi in fase offensiva, ad oggi soltanto Leao e Pulisic hanno trovato la via della rete con continuità.

Vista la volontà di competere ad alti livelli, il Diavolo a gennaio potrebbe effettuare un colpo in attacco. L'obiettivo principale resta Dusan Vlahovic, per il quale Massimiliano Allegri (attuale tecnico del Milan) nutre grande stima.

Per convincere la Juventus a lasciar partire Vlahovic destinazione Milano il Milan potrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Santiago Gimenez, che finora in rossonero non è riuscito ad esprimere appieno il suo potenziale offensivo.

C'è da capire se la Juventus prenderà in considerazione un eventuale scambio. Per Vlahovic avrebbero manifestato interesse anche Bayern Monaco, Tottenham, Barcellona e Manchester United che potrebbero mettere sul piatto quei 20-25 milioni richiesti dal club bianconero.

I bianconeri continuano a monitorare Hujlmand per il centrocampo

Oltre al futuro di Vlahovic, la Juventus lavora per rinforzare l'organico già a gennaio. L'obiettivo sarebbe quello di portare a Torino un terzino e un centrocampista in grado di dettare geometrie in mezzo al campo. La dirigenza sta sondando diversi profili, tra questi spicca quello di Morten Hujlmand, centrocampista danese e capitano dello Sporting Lisbona, per il quale la Vecchia Signora aveva manifestato un concreto interesse già la scorsa estate, senza però trovare un'intesa con il club di Lisbona.

La situazione potrebbe cambiare a gennaio con il classe 99 che vorrebbe provare una nuova esperienza in un top team europeo. La Juve resta alla finestra e proverà ad intavolare una trattativa con lo Sporting. La trattativa che non appare semplice. Il prezzo del cartellino Morten Hujlmand ad oggi si aggira attorno ai 45-50 milioni.