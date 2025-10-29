Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Sandro Sabatini, Luciano Spalletti sta per diventare il nuovo allenatore della Juventus. Il tecnico di Certaldo dovrebbe firmare il contratto nelle prossime ore e incontrare poi la squadra già da giovedì.

Sabatini: 'Spalletti è il nuovo allenatore della Juve'

"Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus", questo è quanto riferito da Sandro Sabatini sul proprio canale Youtube. Il giornalista scendendo nel dettaglio della notizia ha aggiunto: "D'altronde la cosa era nell'aria da domenica notte, o meglio lunedì mattina ma si è concretizzata solamente nelle ultime ore, a ridosso della gara di campionato con l'Udinese.

Onestamente io non pensavo che il tecnico da Certaldo avrebbe mai accettato le condizioni del contratto dettate dal dg bianconero Damien Comolli, ovvero un contratto da otto mesi e successivo rinnovo legato al raggiungimento della Champions League. Spalletti a 67 anni e con un passato brillantissimo, accetta quindi delle condizioni che per esempio sono state rigettate da Roberto Mancini e che invece avrebbe accolto Palladino".

Sabatini ha continuato: "Eppure il toscano ha dato subito l'ok ad allenare la Juventus, prendendo forse in contropiede lo stesso Comolli che invece pensava ci sarebbe voluto di più. Quindi se tutto va bene, il nuovo allenatore dei bianconeri conoscerà la squadra già giovedì per poi partire con la stessa due giorni dopo per affrontare la Cremonese.

Mi sembra tutto molto veloce e anche confusionario, ma adesso quello che conta sarà capire come giocherà questa squadra sotto la guida di Spalletti".

Sabatini su questo ha concluso: "Non so se darò una delusione ai tifosi della Juventus, ma secondo me con Spalletti molti dei nuovi continueranno a non giocare. Perché io vedo una difesa a quattro con Di Gregorio, Gatti, Bremer, Kalulu e Cambiaso a sinistra. A centrocampo potrebbero esserci delle sorprese, perché a parte Thuram e Koopmeiners che credo giocheranno, bisogna vedere cosa accadrà con Locatelli. Ricordo infatti che Spalletti non lo volle con la nazionale. In avanti infine, Yildiz gioca di sicuro, cosi come Vlahovic e il terzo sarà quasi sicuramente Conceicao".

Juve, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Spalletti? Era l'unica cosa da fare in questa situazione'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione sul web: "Era l'unica cosa da fare in questa situazione. Spalletti é un allenatore tattico, che sa entrare nello spogliatoio e nella mente dei calciatori, anche d'impatto se serve e li farà lavorare duramente. Vedremo se verranno, come si spera i frutti", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "L’accordo trovato è buono per entrambe le parti. Spalletti vuole meritarsi la riconferma e questo depone a suo favore. Si premia il merito se lo si dimostrerà".