In attesa dell'annuncio del prossimo allenatore con Luciano Spalletti che resta la prima scelta, la Juventus inizia a pianificare le mosse per la prossima sessione estiva di calciomercato. L'obiettivo della dirigenza bianconera è quello di puntellare la rosa ed in particolare il centrocampo. Visto il rinnovo di Tonali con il Newcastle, la Vecchia Signora starebbe valutando delle alternative e tra queste spunta quella che porta a Frank Zambo Anguissa del Napoli.

Juve, si monitora Anguissa per giugno

Il centrocampista classe 95 sbarcato in Italia proprio con Spalletti sulla panchina azzurra è ormai diventato un centrocampista completo, capace di offrire prestazioni di spessore sia in fase difensiva sia in quella offensiva come dimostrano le quattro reti siglate in stagione.

Stando ad alcuni rumors di mercato, la Juve starebbe sondando il terreno per capire i margini di manovra per un'eventuale trattativa. Una trattativa che appare molto complicata per diverse motivazioni; la prima legata alla valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 40 milioni, la seconda legata alla volontà del Napoli di blindare il calciatore con un rinnovo contrattuale fino al 2029 vista la centralità nel gioco di Antonio Conte. Al momento quindi non si può parlare di una trattativa ma di un sondaggio da parte del club bianconero che potrebbe svilupparsi nei prossimi mesi.

Se la trattativa per Anguissa appare difficile, più facile potrebbe essere quella per Arthur Atta, prossimo avversario dei bianconeri in campionato.

Il gioiellino dell'Udinese ha una valutazione vicina ai 30 milioni.

Idea Malo Gusto per la fascia

Oltre a monitorare alcuni calciatori per giugno, la Juventus vorrebbe rinforzare la rosa già a gennaio e sfruttare qualche occasione sul fronte mercato. Uno dei tasselli mancanti è l'acquisto di un esterno viste le difficoltà di Joao Mario in fase difensiva e l'adattamento di Kalulu. La dirigenza sta quindi valutando diversi profili ed oltre Molina dell'Atletico, starebbe prendendo corpo la candidatura di Malo Gusto che potrebbe lasciare il Chelsea.

L'esterno francese classe 2003 ha perso posizioni nelle rotazioni di Maresca e non è più intoccabile con i Blues che potrebbero valutare delle offerte già nella sessione invernale.

La Juve vorrebbe sfruttare la situazione per provare ad imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che non convince il Chelsea che vorrebbe una cessione a titolo definitivo.

Oltre al terzino francese, la Vecchia Signora tiene d'occhio anche Brooke Norton-Cuffy, una delle poche note liete del Genoa in questo inizio di stagione. L'esterno inglese ha una valutazione vicina ai 18-20 milioni.