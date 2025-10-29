Nelle scorse ore lo speaker radiofonico Edoardo Mecca ha scritto su X un messaggio dedicato alla vittoria per 3-1 ottenuta dalla Juventus contro l'Udinese, sottolineando come i bianconeri avrebbero dovuto avere l'atteggiamento visto contro i friulani anche nel recente passato. Della gara dello Stadium e del futuro tecnico della vecchia signora ha scritto la propria opinione anche il giornalista sportivo Mirko Nicolino.

Mecca dolce amaro: 'Dominata la gara con l'Udinese, peccato non aver visto sempre questo atteggiamento'

La Juventus è tornata alla vittoria in campionato e lo ha fatto grazie al 3-1 casalingo inflitto all'Udinese.

Un match, che seppur giocato senza una vera e propria guida tecnica, ha regalato di nuovo ai tifosi bianconeri una squadra dominante, capace di avere la meglio dell'avversario in maniera agiata. Del match disputato all'Allianz Stadium ha quindi scritto lo speaker radiofonico Edoardo Mecca: "Partita dominata, che grazie a un super Okoye non finisce 6-1. È forte l’amarezza di non aver visto sempre questo atteggiamento. Ora però si deve cambiare registro. Tutti quanti. Vlahovic migliore in campo".

Un messaggio che in pochi minuti ha acceso la discussione fra i followers di Mecca sul web: "Secondo me l'atteggiamento non c'entra. Alcune novità hanno cambiato il modo di stare in campo. Kostic quinto a sinistra, Cambiaso e McKennie a destra.

Ma soprattutto Conceicao in panca. Porta troppo il pallone, sbaglia quasi sempre il tempo del passaggio, pochi vantaggi e molti svantaggi", scrive un utente su X.

Un altro poi aggiunge: "Si sono visti tanti dei soliti limiti. Appena in vantaggio è iniziata una gestione con passaggi indietro che per poco non ha portato al 2-2. Vero che eravamo messi molto meglio in campo. Kostic, con mia sorpresa, ha fatto buona partita".

Infine un utente sottolinea: "Il problema è proprio questo, la squadra a livello mentale non riesce tenere per più partite ravvicinate. Forse nelle prossime essendoci un nuovo allenatore riusciranno. Vlahovic bene ma sarà il solito fuoco di paglia. Kenan unico campione".

Juve, Nicolino: 'I bianconeri tornano alla vittoria dopo 40 giorni e si porta a -1 dal quarto posto'

Della gara vinta dai bianconeri contro l'Udinese ha scritto su X anche il giornalista Mirko Nicolino: "La Juventus torna alla vittoria dopo 40 giorni e si porta momentaneamente a -1 dal 4° posto. Gara di volontà da parte dei bianconeri, che a tratti hanno anche divertito, nonostante i soliti errori tecnici. I tre punti, però, stavolta erano troppo importanti. A Spalletti ora l'arduo compito di rivitalizzare il gruppo e dare un senso al nuovo corso".