Secondo quanto scritto dal giornalista Paolo Ziliani su X, la Juventus — e soprattutto Igor Tudor — rinuncerebbe volentieri a uno tra David e Openda per riportare alla Continassa uno dei tanti centrocampisti ceduti dal club bianconero negli ultimi anni, come Nicolussi, Rovella e Barrenechea

Juventus, Ziliani: 'Tudor, se potesse, baratterebbe volentieri Openda e David con Rovella, Nicolussi o Barrenechea'

Il giornalista Paolo Ziliani ha scritto un post sul proprio account X, nel quale fa riferimento alla Juventus e alle mancanze sulla linea di mediana dei bianconeri: "Nessuno lo dice, ma se potesse, Tudor baratterebbe volentieri David, Openda e Zhegrova con Nicolussi Caviglia, Rovella e Barrenechea.

Con Thuram acciaccato, McKennie adattato, Koopmeiners fuori forma e Locatelli unica certezza, seppur già provato, il tecnico croato si troverà ad affrontare il battaglione rossonero composto da Modrić, Rabiot e Fofana".

Ziliani ha sottolineato come la Juventus necessiti urgentemente di centrocampisti centrali, una carenza che – a suo avviso – la società non ha saputo colmare. Emblematico, secondo lui, è il caso di Nicolussi Caviglia, ceduto al Venezia per appena cinque milioni di euro e oggi arrivato in Nazionale.

Il giornalista ha poi espresso un’opinione riguardo alla situazione del Milan e, in particolare, al ruolo di Rafa Leão nella squadra. Secondo la sua analisi, se il club rossonero nel mercato di gennaio decidesse di cedere l’attaccante portoghese e reinvestisse il ricavato per acquistare giocatori del calibro di Kim e Vlahović, avrebbe concrete possibilità di conquistare lo scudetto.

Ziliani ha sottolineato come, già allo stato attuale, la presenza di Leão in campo non appaia indispensabile. Al contrario, la mezz’ora disputata contro il Napoli avrebbe evidenziato — a suo giudizio — non solo l’inutilità, ma persino la dannosità del contributo del portoghese. Con calciatori come Pulisic, Giménez, Nkunku e l’eventuale arrivo di un ulteriore rinforzo, il Milan disporrebbe, secondo il giornalista, di un’occasione irripetibile per chiudere definitivamente quello che definisce “un gigantesco equivoco” che da anni coinvolge il club e la squadra, senza apportare benefici concreti.

Alla luce del brillante avvio di stagione del nuovo Milan guidato da Massimiliano Allegri e arricchito da profili come Luka Modrić, Adrien Rabiot e Christian Pulisic, Ziliani ha riaffermato con convinzione la propria posizione: a suo parere, un Milan capace di separarsi da Leão e di reinvestire in modo mirato sul mercato avrebbe la forza necessaria per competere fino in fondo per il titolo nazionale.

I tifosi rispondono a Ziliani: 'Cosa ti aspetti da Leão, che rientrava da un lungo stop'

Le parole di Ziliani, specie quelle su Leão, hanno acceso la discussione sul web: "Entra dopo 45 giorni di stop, contro il Napoli campione d’Italia e in inferiorità numerica. Ma davvero doveva spaccare la partita?", scrive un utente su X, evidentemente non in linea col pensiero del giornalista. Un altro aggiunge: "Concordo pienamente, anche se credo che il Milan abbia buone possibilità di vincere anche restando così".