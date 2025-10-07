Nelle scorse ore il giornalista sportivo Matteo Moretto ha parlato su Youtube della Juventus, sottolineando come i massimi dirigenti del club bianconero avrebbero messo sotto esame Igor Tudor. Dal croato, secondo Moretto, ci si aspetterebbe un cambio di passo sui risultati e una differente gestione sia della difesa che dell'attacco.

Juventus, Moretto: 'Tudor in questo momento resta sotto esame della società che da lui vuole continuità'

Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video sul canale Youtube di Fabrizio Romano e riferendosi alla Juventus e al suo allenatore ha detto: "Voglio parlare di Igor Tudor perché ogni allenatore è notoriamente sotto esame in base ai risultati e non solo e chiaramente anche il croato rientra in queste logiche.

Questo perché la Juventus chiede al tecnico continuità dal punto di vista sia dei risultati sia di alcune gestioni a livello interno della squadra, come per esempio gol subiti, quindi una fase difensiva differente, oppure la gestione di alcuni calciatori in attacco, in particolar modo Jonathan David e Zhegrova. Quindi, diciamo che Igor Tudor in questo momento resta sotto esame".

Moretto ha poi continuato: "Tudor comunque è un allenatore che gode della fiducia della società, è vero, però è altrettanto vero anche che la Juventus è una società ambiziosa che punta sempre in alto. Quindi chiede all'allenatore una certa regolarità sia di rendimento, sia di risultati, sia di gestione anche all'interno del gruppo.

Perciò Igor Tudor sarà sicuramente uno dei temi che una volta superata la sosta delle nazionali bisognerà valutare in base a tutto quello che ne consegue, risultati e quant'altro".

Restando in tema Juventus Moretto ha poi aggiunto: "La società bianconera è vicina alla scelta del prossimo direttore sportivo, un ds che si inserirebbe, o meglio si inserirà in un contesto, in un organigramma già molto ampio, già abbastanza completo con Comolli, con Modesto con Chiellini. Insomma, ognuno ha il proprio ruolo, ma il direttore sportivo sarebbe una figura aggiuntiva che comunque darebbe qualcosa in più dal punto di vista sportivo alla Juventus, quindi occhio perché nelle prossime settimane potremmo arrivare a dire il nome del prossimo direttore sportivo della Juventus".

Juventus, Rui Braz non sarà il ds bianconero

In merito al discorso del ds fatto da Moretto, i nomi accostati alla Juventus nelle ultime settimane sarebbero diversi. Da questa short list però, è definitivamente uscito Rui Braz, direttore sportivo ex Benfica che ha praticamente accettato il corteggiamento dell'Al-Hilal, società araba guidata dal tecnico italiano Simone Inzaghi.