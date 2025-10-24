Nelle scorse ore l'ex dirigente Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Juventibus e riferendosi a Kenan Yildiz, lo ha definitivo un calciatore dai piedi discreti non paragonabile però a Del Piero. Secondo Moggi, invece Nico Paz del Como meriterebbe molto di più l'accostamento a "Pinturicchio".

Moggi: 'Piuttosto che Yildiz, quello da paragonare a Del Piero è Nico Paz'

L'ex dirigente Luciano Moggi ha parlato ai microfoni di Juventibus e parlando della stella bianconera Kenan Yildiz ha detto: "Molti esaltano il turco e per carità, parliamo di un giocatore con i piedi discreti.

Quando però lo vedo vicino a Nico Paz allora penso che forse l'argentino meriterebbe di essere accostato a Del Piero. Il calciatore del Como manda i suoi compagni spesso e volentieri davanti al portiere e poi segna dei gol impossibili".

Moggi ancora sulla Juventus: "Le sconfitte di Como e Real Madrid non sono uguali. Perché la prima è dovuta dalla qualità del gioco di una squadra diversa come quella di Fabregas. Paradossalmente quella con gli spagnoli era una partita più semplice di quella giocata domenica mattina e molto più facile di quella che la Juve dovrà giocare contro la Lazio. Questo perché la squadra di Xabi Alonso partiva da titolare ed era chiamata a fare la gara mentre i bianconeri potevano agire di ripartenza.

Mi stupisce il fatto che il match del Bernabeu sia stato presentato come uno scontro fra due grandi squadre, quando in campo di grande squadra io ne ho vista una sola, il Real. Detto ciò, la Juventus poteva segnare anche un gol alla compagine iberica, ma allo stesso tempo ne poteva prendere anche tre, quindi diciamo che è andata bene cosi".

Sulle lamentele di Tudor infine Moggi ha detto: "Fossi stato un dirigente della Juventus non lo avrei ripreso. Ma dovendolo prendere allora gli avrei costruito una squadra più attrezzata e adatta alle sue richieste. Come si fa a criticarlo? Basti guarda la difesa, dove molti si lamentano della presenza di Rugani. Eppure il toscano ora è uno dei punti di forza del club bianconero.

Dobbiamo renderci conto inoltre della situazione a centrocampo, perché tolto Thuram a Tudor non resta più un mediano. Quindi cosa si può pretendere da questo allenatore? Che vinca forse lo scudetto?

Juventus, i tifosi rispondono a Moggi: 'Nico Paz è forte ma vediamolo in un grande club'

Le parole di Moggi sul confronto fra Yildiz e Paz ha acceso la discussione sul web: "Nico Paz mi piace, è fortissimo, ma prima di dire che sia più forte di Yildiz lo voglio vedere col peso sulle spalle della 10 della Juventus", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Moggi chi? Quello che è ancora convinto di aver fatto bene a cedere Henry? Dai fate i bravi! Vediamo Nico Paz in una big e poi parliamone".