Secondo quanto riferito dalla speaker Chiara Papanicolaou sul profilo X di Tuttosport, Luciano Spalletti non rientrerebbe nel novero degli allenatori che il dg della Juventus Damien Comolli valuterebbe nel caso in cui Igor Tudor venisse esonerato. Secondo Papanicolaou, infatti, il dirigente francese preferirebbe un profilo più giovane e soprattutto dall'aria internazionale.

Papanicolaou: 'Spalletti non sembra essere il profilo ideale per Damien Comolli'

La speaker radiofonica Chiara Papanicolaou ha registrato un messaggio sulle pagine X del quotidiano Tuttosport e parlando della Juventus e di quello che potrebbe accadere nel prossimo futuro sulla panchina bianconera ha detto: "L'idea della dirigenza della Juve è quella di andare avanti con Tudor e di cercare in tutti i modi di aiutarlo a superare questo momento di crisi di risultati.

Ma nel caso accadesse una catastrofe sportiva Spalletti sarebbe un nome papabile per la panchina bianconera? Il toscano è uno dei top liberi in questo momento, ma non sembra il profilo che possa piacere ad Damien Comolli".

Papanicolaou ha poi proseguito nella sua disamina sottolineando come Luciano Spalletti, attualmente libero da incarichi, avrebbe dichiarato nelle ultime ore di non aver ricevuto alcuna chiamata, pur manifestando la propria disponibilità ad ascoltare eventuali proposte.

La speaker ha evidenziato come tali affermazioni sembrino essere veritiere, dal momento che fonti autorevoli confermerebbero come la dirigenza bianconera non avrebbe contattato nessun tecnico nelle ultime settimane e dunque nemmeno Spalletti.

La giornalista ha inoltre sottolineato che, qualora la società dovesse decidere di sostituire Igor Tudor, l’eventuale successore potrebbe presentare un profilo differente: più giovane, forse di nazionalità straniera, e con caratteristiche tecniche e gestionali diverse. Tuttavia, ha precisato che al momento regna una certa incertezza, poiché la Juventus non avrebbe ancora avviato alcuna ricerca concreta di alternative al proprio attuale allenatore.

Juventus, l'identikit di Papanicolaou porta a un giovane tecnico, uno come Terzic

Seguendo le parole di Chiara Papanicolaou, il profilo ideale che potrebbe essere accostato alla Juventus porterebbe all'identikit di Edin Terzic. Il tecnico tedesco, recentemente accostato alla Vecchia Signora, è infatti uno degli allenatori più giovani su piazza, proveniente per l'appunto da un campionato straniero e capace di portare con sé un concetto di gioco completamente diverso da quello finora visto alla Continassa. L'ex Dortmund infatti, si è fatto apprezzare per proporre un calcio offensivo, fatto di pressing alto.