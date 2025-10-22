Nelle scorse ore il giornalista Massimiliano Nerozzi ha parlato a Tutti Convocati rimarcando come Igor Tudor non sia stato una scelta fatta dal direttore generale della Juventus Damien Comolli. Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Robert Jarni a TMW Radio invece, il tecnico croato starebbe allenando giocatori non scelti da lui.

Juventus, Nerozzi: 'Tudor non è l'allenatore scelto da Comolli, ma l'ennesimo compromesso'

In queste ore attorno al mondo Juventus è circolata con insistenza una voce che vorrebbe il tecnico bianconero Igor Tudor essere in rapporti complicati con il direttore generale del club piemontese Damien Comolli.

Un rumors di cui ha voluto parlare ai microfoni di Tutti Convocati il giornalista Massimiliano Nerozzi: "Tudor non era l'allenatore di Comolli, ma non era facile cambiare con il Mondiale per Club di mezzo, ". Un'affermazione, quella di Nerozzi, corroborata dalle varie notizie uscite in estate e che volevano Comolli in aperto dialogo prima con Antonio Conte, che scelse di restare a Napoli e poi con Gian Piero Gasperini, che sposò il progetto Roma.

Nerozzi, restando in tema Juventus ha aggiunto: "Le parole di Tudor in conferenza? Non penso che abbiano apprezzato in dirigenza. Il croato nel modo di comunicare vuol far da solo, non vuole che si preparino le conferenze stampa, dice quello che pensa".

Jarni: 'Tudor? Ha permesso alla Juve di andare in Champions e ora sta allenando una squadra di giocatori che non ha scelto'

Se Comolli, come sostiene Nerozzi, non avrebbe scelto Tudor, allora il croato non avrebbe avallato gran parte del mercato portato avanti dal dg francese. E' questo quanto affermato da Robert Jarni, ex calciatore che ai microfoni di TMW Radio ha detto: "Non dimentichiamoci che è stato Igor a portare la Juve in Champions quest'anno. Metterlo in discussione dopo questi primi mesi di lavoro non ha senso, Tudor è venuto alla Juve per allenare dei giocatori che non ha scelto. I bianconeri devono fare mercato con urgenza, non mi sono piaciuti gli acquisti estivi".

Jarni ha espresso la propria opinione in merito alle necessità di mercato della Juventus, individuando nel centrocampo il reparto che più di ogni altro necessita di rinforzi.

Secondo Jarni, la squadra allenata da Igor Tudor avrebbe urgente bisogno di due centrocampisti di alto livello, sottolineando come sia impossibile sviluppare un gioco efficace senza una mediana solida e di qualità.

L’ex esterno croato ha poi voluto rendere omaggio al connazionale Luka Modrić, definendolo un esempio di longevità e classe senza tempo. A suo dire, il fuoriclasse del Milan rappresenta un caso unico nel panorama calcistico internazionale. Ha infine aggiunto, con una punta di nostalgia, che avrebbe voluto vedere un calciatore del calibro di Modrić vestire la maglia della Juventus, ricordando con affetto la propria esperienza in bianconero e immaginando quanto un talento simile avrebbe potuto incidere in quella squadra.