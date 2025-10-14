Nelle scorse ore il giornalista Francesco Oppini ha parlato a Radio BiancoNera della Juventus e di Teun Koopmeiners, sottolineando come il club bianconero e il suo tecnico Igor Tudor dovranno fare di tutto per recuperare un calciatore che ormai da più di un anno non riesce a fare la differenza in campo.

Oppini: 'Koopmeiners? Bisogna riprenderlo, perché in questo stato non fa la differenza neanche in Serie B'

Il giornalista Francesco Oppini è intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera e parlando della Juventus si è focalizzato su un calciatore che sta attraversando diverse difficoltà da quando approdato a Torino, Teun Koopmeiners: "L'unico su cui si è puntato rispetto al mercato dell'anno scorso - e dal quale adesso ci aspettiamo veramente qualcosa di più - è l'olandese.

Speriamo si riprenda il posto da centrocampista che tutti noi aspettiamo da un anno e mezzo ormai, perché è lui quello su cui la Juventus conta e sul quale crede profondamente, Attualmente però, con questa testa qui Koopmeiners non fa la differenza neanche in una squadra di Serie B. Quindi il giocatore deve diventare parte integrante di questo progetto, diventare quello per cui è stato pagato e Tudor deve essere bravo a entrargli nella testa. Perché lui è stato preso come un grandissimo giocatore, la storia dell'Atalanta regge fino a un certo punto perché era così anche nell'AZ e nell'Olanda, dove non aveva Gasperini non può essere questa roba qua che stiamo vedendo. Cioè, ci deve essere almeno una via di mezzo.

Non dico il 100%, almeno pigliamoci 50-60%, non lo zero, perché solamente lo zero".

Sul mercato fatto da Comolli, l'opinionista ha detto: "Il problema è che bisogna di fare un distinguo tra quello che tu puoi tenere perché è tuo e quello che non è tuo. Se Veiga fa un'ottima stagione da gennaio in poi verissimo è stato lui la parte migliore secondo me dei tre tra Alberto Costa, Kelly. Il problema è che era l'unico che non potevi tenere perché non era tuo, tanto è vero che il Villarreal l'ha comprato per quasi 40 milioni. Quindi alla fine la trattativa si è impennata e soprattutto per 40 milioni vado a prendere Leoni, un giovane italiano che costava anche meno. C'erano i soldi per fare il mercato solo con i giocatori in uscita, l'abbiamo visto, come lì ha dovuto sacrificare Douglas Luiz, Nico Gonzalez, far uscire altre pedine come Alberto Costa.

Cioè, è stato un mercato di riparazione su un mercato purtroppo disastroso dell'anno precedente".

Oppini ha concluso parlando del KO di Bremer: "Senza di lui bisogna trovare una soluzione anche pensando al peso da dare in avanti. O si prende uno svincolato o serve una difesa a quattro, per tutelare gli altri difensori. Colpe sull'infortunio del brasiliano? Non è assolutamente colpa di Tudor, nè dello staff medico, nè della Juventus stessa".

Juve, le difficoltà di Koopmeiners non cambiano in base al ruolo

Tudor in realtà ha già cominciato il processo di riabilitazione di Koopmeiners e non a caso l'olandese è stato schierato per almeno un paio di partite da regista basso. Questo avrebbe dovuto togliere responsabilità al giocatore, permettendogli allo stesso tempo di guadagnare consapevolezza e una forma fisica ancora da completare. Eppure, l'ex Atalanta, ha mostrato lacune anche in quella posizione di campo, garantendo poco "schermo" davanti alla difesa e scarse geometrie alla squadra.