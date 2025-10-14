Secondo quanto rivelato su Youtube dal giornalista Matteo Moretto, l'attuale guida tecnica del Chelsea Enzo Maresca sarebbe un nome attenzionato dalla Juventus. Questo, perché l'allenatore italiano verrebbe considerato di primo livello e perché già passato all'interno del club bianconero.

Juve, Moretto: 'Maresca è un nome che piace ai bianconeri e che può essere valutato per il futuro prossimo'

Il giornalista Matteo Moretto ha registrato un video su Youtube e parlando della Juventus ha rivelato: "Enzo Maresca, 45 anni, ha un contratto in scadenza nel 2029 con il Chelsea.

Sicuramente le parti si trovano molto bene e tra di loro c'è sinergia e sintonia. Però voglio segnalare una situazione da monitorare, perché c'è un club in Italia che segue con attenzione le partite di Maresca. Un club che comunque apprezza le qualità dell'allenatore italiano, anche se in questo momento non ci sono trattative e non ci sono dialoghi. Non stiamo parlando di uno scenario concreto almeno in questo momento, stiamo parlando come di una idea futura, anche perché Enzo Maresca ha giocato in questo club, che è la Juventus"

Moretto ha proseguito: "Tudor come tutti gli altri allenatori è legato ai risultati ed è legato alle prestazioni della squadra. Comunque il croato è sotto osservazione quotidianamente e in base anche alle partite che si giocheranno, la Juventus capirà poi che tipo di percorso costruire con lui.

Detto questo, posso dire che uno dei nomi che la società bianconera stima è sicuramente quello di Enzo Maresca, non chiaramente a stagione in corso, è ancora da capire se può essere qualcosa di concreto già per il prossimo anno, ma è un'idea da tenere lì nel cassetto e capire se poi in un futuro più o meno lontano potrà diventare una possibilità concreta per la Juventus, Sicuramente alla Continassa apprezzano le qualità di Enzo Maresca come allenatore, come manager, come persona. In merito a questo, aiuta anche il fatto che lo stesso Maresca ha lavorato già a Torino e ha conosciuto il mondo bianconero".

Moretto, ha infine concluso il suo video parlando di mercato e di un calciatore che potrebbe tornare in Italia, magari proprio alla Juventus: "Kim non sta trovando lo spazio giusto nel Bayern Monaco e quindi potrà tornare ad essere un nome interessante per il mercato di gennaio.

Vedremo se in Italia potrà eventualmente ritrovare un appeal e ritagliarsi un proprio spazio, per questo dobbiamo considerarla una situazione da monitorare. Ci saranno tanti calciatori di questo tipo che potrebbero eventualmente chiedere una cessione o chiedere un prestito a gennaio per arrivare in forma in vista del mondiale".

Juve, Tudor già messo in discussione da molti tifosi

Le parole di Moretto confermato come alla Juventus, Igor Tudor non debba dormire sonni tranquilli. Il tecnico croato sarebbe già sotto esame, complici sicuramente i 5 pareggi consecutivi che il club bianconero ha ottenuto nelle ultime uscite fra campionato e Champions League. Inoltre, parte della tifoseria avrebbe già manifestato il proprio dissenso nei confronti dell'allenatore ex Marsiglia, accusando di essere troppo dogmatico e poco incline ai cambiamenti tattici.