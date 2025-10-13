Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando di Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha sottolineato come il mediano olandese stia paradossalmente riuscendo a fare peggio in questa stagione rispetto alla precedente, dove già andò molto male.

Juventus, Pedullà: 'Koopmeiners? Sta riuscendo a fare peggio dell'anno scorso'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e di un elemento bianconero in grande difficoltà: "La cosa che rende ancora più grave la situazione di Koopmeiners è che nelle due partite con la nazionale olandese, e parlo di match abbordabili e nei quali la rotazione dei calciatori sarebbe stata quanto meno comprensibile, il centrocampista bianconero non è stato schierato neanche un minuto.

Del genere, non lo vogliono neanche a casa sua. Fa pensare, perché la stagione in cui tutti noi ci aspettavamo una sua riabilitazione, sta pian piano diventando la stagione della definitiva bocciatura. E' incredibile, perché sta facendo peggio dell'anno scorso e questo è un paradosso, visto che almeno in nazionale Koopmeiners aveva una visibilità diversa".

Pedullà ha proseguito: "Il suo non impiego con l'Olanda è davvero una storia inquietante e quindi anche la Juventus dovrebbe mettersi in guardia rispetto alle future scelte. Il campionato infatti ricomincerà presto e i bianconeri saranno invischiati in un ciclo che non permetterà rallentamenti. Sarà quindi necessario avere idee molto chiare sul centrocampista, sul qual posso dare un indiscrezione.

So che lo stesso Koopmeiners aveva chiesto alla Juve di essere impiegato leggermente più indietro rispetto alla sua solita posizione, e lo aveva fatto per uscire dai riflettori e riprendersi in una posizione nel campo che poteva aiutarlo. Ebbene anche da registra, l'ex Atalanta è stato un disastro al punto che in nazionale neanche gli fanno giocare un minuto. Cosi però rischia seriamente di perdere il posto nel prossimo mondiale 2026".

Il giornalista ha concluso: "Da questo passaggio secondo me cambierà il futuro della Juve: se Tudor sarà costretto a metterlo in campo per riprenderlo mentalmente, non farà una scelta tecnico tattica corretta ma più una scelta esistenziale. Certo è che se lo toglie, corre seriamente il rischio di perderlo definitivamente.

La mia domanda però è, ma alla Juve non hanno già perso Koopmeiners?".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'A Torino ha trovato pressioni che non c'erano a Bergamo'

Le parole di Pedullà su Koopmeiners hanno acceso il dibattito sul web: "Nell'Atalanta non ci sono le stesse pressioni che ha trovato alla Juve" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Il fallimento di Koop alla Juve è pari a quelli di Hazard al Real coi dovuti paragoni di cifre ma l'impatto è quello".