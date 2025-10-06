Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Alfredo Pedullà, il tecnico della Juventus Igor Tudor dovrebbe presto fare chiarezza sugli uomini da schierare in campo per trovare quella continuità di rendimento e di risultati che ora sta mancando ai bianconeri.

Juventus, Pedullà: 'Tudor deve fare chiarezza nelle sue idee o qualcuno gli presenterà presto il conto'

"Sul banco degli imputati ora ci è finito Tudor, non soltanto per quello che ha fatto ma per quello che ha detto" queste sono le parole utilizzate da Alfredo Pedullà nel suo ultimo video su Youtube.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio dicendo: "Pur essendo uno che ha dato sempre tutte le attenuanti a Tudor, mi sento di dire che le ultime spiegazioni date dal croato non sono assolutamente convincenti. Non può dire infatti che il centravanti da schierare contro il Milan lo sceglie negli ultimi minuti in base alle opportunità. Qui non siamo al mercatino, che a seconda delle occasioni che trovi porti a casa quello che ti serve, qui sei alla Juventus e devi avere un'idea ben precisa del centravanti che devi schierare. Altrimenti dimostri di avere poche idee e pure poco chiare. L'allenatore bianconero deve stare attento però, perché se continua con questa scarsa chiarezza e mostra ancora idee confuse, qualcuno gli presenterà il conto.

Molti giudicano l'organico in base ai risultati, ma secondo me è assolutamente sbagliato e per questo credo che la rosa della Juventus sia sufficientemente forte per ottenere dei risultati nettamente migliori di quelli che sta ottenendo. E questo al netto delle lacune che può avere la vecchia signora".

Pedullà ha proseguito: "Nel post col Milan secondo me Tudor ha anche peggiorato le cose: piuttosto che parlare dei gol mancati alla Juventus e che avrebbero reso la situazione meno grave, il croato avrebbe dovuto spiegare perché la squadra bianconera è apparsa cosi arrendevole nelle ultime uscite. Del perché i suoi ragazzi sono sembrati cosi intimoriti e spaventati dalla possibilità di perdere contro la formazione di Allegri.

Emblematica è l'ultima palla gestita dalla Juventus, in modo passivo e timoroso per aspettare il triplice fischio e la conseguenza fine della gara. Una roba che va contro la storia dei bianconeri, che hanno sempre giocato per vincere".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Cambiamo Tudor subito, altrimenti faremo la fine dello scorso anno'

Le parole di Pedullà hanno scatenato la community bianconera: "Totalmente d’accordo con te, Tudor era ed è un rimpiazzo dopo i rifiuti di Conte e Gasperini , non è adeguato ad allenare la Juve, ma questo lo sa per prima anche la società" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Per carità cambiamo Tudor subito altrimenti facciamo una fine peggiore dello scorso anno".