Nelle scorse ore Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della Juventus e della nuova rivoluzione a livello societario che il club bianconero starebbe per attuare. Una scelta duramente bocciata dal giornalista, per il quale il club piemontese dovrebbe trovare una continuità senza modificare ogni anno assetto.

Juventus, Pedullà: 'Vicina un'altra rivoluzione societaria, il motivo per il quale non vincono da 6 anni uno scudetto'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e dell'ennesimo cambio di organigramma che il club bianconero potrebbe attuare: "Quello che gli preme di più sembra vincere il campionato dei dirigenti e non a caso siamo vicini a un'altra rivoluzione a livello societario.

Mi verrebbe di fare una battuta e di dire che la Juventus rivoluziona fino alla fine e se non vince uno scudetto da 6 anni un motivo evidentemente ci sarà. Cambiano in continuazione ma non si sa per arrivare dove e allora io sono sempre più convinto che il modello De Laurentiis faccia scuola. A Napoli c'é un presidente, un amministratore delegato, un direttore sportivo, stop. Una formula che sta permettendo alla società partenopea di raccogliere dei risultati sorprendenti in questi ultimi anni e che gli ha permesso di spendere cifre davvero importanti sul mercato".

Pedullà ha proseguito: "Cambiare dirigenti ogni 6 mesi è una cosa devastante che la Juventus non può permettersi. John Elkann, nel grande rispetto della sua persona, dovrebbe perciò memorizzare questo problema ed evitare di modificare l'assetto della società ogni semestre.

Cioè sono passati da avere Paratici a una soluzione interna, poi questa è stata mandata via per prendere Cherubini, che non è andato bene, dopodiché hai scelto Giuntoli e anche lui non è andato bene. Nel momento in cui hanno mandato via il toscano si è creato un vuoto riempito da Comolli, al quale ora si sono aggiunti Chiellini e Modesto. Insomma, una baraonda che sta creando solo confusione e che a mio avviso impedisce alla Juventus di vincere in campo cosi come alla Ferrari di trionfare in pista. Io rimango dell'opinione che i grandi dirigenti vengono presi, rimangono dove sono e impostano un lavoro importante che dura negli anni.

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'L'organigramma si sta componendo nella speranza che sia duraturo'

Le parole di Pedullà hanno acceso la discussione sul web: "La logica dirigenza forte/squadra forte vale per tutti e vale anche per la Juve. Ad ora non ha un'organigramma definito ma si sta componendo, pare nella speranza che sia stabile e duraturo dopo l'errore Giuntoli" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Alfredo sei davvero troppo approssimativo nel giudicare il management della Juventus. Stai dimenticando tutta la montagna di ingiustizie che la Federazione ha riservato alla società".