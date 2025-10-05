Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus, nel mercato di riparazione di gennaio, proverà a mettere a segno due colpi: Comolli punta a rinforzare sia il centrocampo, dove la squadra presenta alcuni limiti numerici, sia le corsie esterne

Juventus, Schira: 'A gennaio i bianconeri metteranno a segno due acquisti: uno a centrocampo e uno sugli esterni'

Il giornalista Nicolò Schira ha registrato un video sul proprio canale YouTube e parlando della Juventus e dei movimenti di mercato che potrebbe effettuare la società bianconera a gennaio ha detto: "Partirei da una sensazione: quella legata al rinnovo di Weston McKennie, ormai finito su un binario morto.

Come avevo anticipato nei mesi scorsi, dopo le alte commissioni richieste dall’entourage del centrocampista che avevano congelato i discorsi, in estate le parti non hanno più fatto passi avanti. Il giocatore ha rifiutato alcune offerte poco allettanti provenienti da Turchia e Germania, preferendo restare a Torino. Tuttavia, andrà a scadenza, e la sensazione è che, qualora arrivasse una proposta anche modesta — intorno agli 8-10 milioni di euro — la Juventus proverà a cederlo già a gennaio per evitare di perderlo a parametro zero. Con McKennie in partenza, i bianconeri nella finestra invernale avranno come priorità l’acquisto di un centrocampista e di un esterno, reparti in cui la Vecchia Signora appare attualmente piuttosto corta.

La Juve, dunque, prepara due colpi per gennaio".

Schira, collegandosi al big match fra Juve e Milan dell'Allianz, ha poi sottolineato come le due formazioni potrebbero sfidarsi non solo sul campo, ma anche sul mercato e per un obiettivo comune: "Le squadre stanno monitorando profili simili e, a tal proposito, posso dire che il Milan non ha perso interesse per Bouaddi, talento classe 2007 del Lille. Anche la Juventus lo ha seguito di recente, in particolare durante la gara di Europa League contro la Roma, alla quale era presente uno scout bianconero. Il club torinese continua a osservarlo con attenzione: piace molto a Comolli, ma è apprezzato anche da Moncada, mentre Allegri e Tare ne stimano il potenziale.

È chiaro, tuttavia, che il Milan oggi ha già investito parecchio sul reparto di centrocampo: ha Fofana, ha speso molto per Jashari — al momento un oggetto misterioso, ma atteso in campo a metà novembre — e può contare su un fuoriclasse come Modrić, che, se deciderà di continuare, vedrà il contratto rinnovato senza problemi. A disposizione ci sono inoltre Rabiot e Loftus-Cheek. Dunque, i rossoneri seguono Bouaddi, ma il potenziamento del centrocampo non rappresenta una priorità immediata per il Milan, mentre lo sarà certamente per la Juventus".

Juve, a centrocampo si ragiona su diversi nomi

La Juventus, oltre al succitato Bouaddi, starebbe valutando diversi nomi per il centrocampo. Da tempo circolerebbero quelli di Milinkovic-Savic, dato in uscita dall'Al-Hilal e di Bernardo Silva, potenziale candidato, ma per la sessione di giugno. Più sullo sfondo, sarebbe apparso anche il nome di Marco Verratti, regista ex PSG finito nell'Al-Duhail, club della Qatar Stars League.