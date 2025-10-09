Negli ultimi giorni si è discusso molto del futuro di Igor Tudor, tecnico della Juventus, dopo una serie di risultati non esaltanti che hanno rallentato la corsa dei bianconeri in campionato. Tuttavia, secondo Gianni Balzarini, non ci sarebbe alcun allarme per la panchina del croato. Il giornalista, intervenuto sul suo canale YouTube, ha voluto chiarire la situazione con parole inequivocabili: “Tudor non sta rischiando nulla”.

Dopo i cinque pareggi consecutivi, la squadra debba invertire la rotta, ma da Torino filtra fiducia. La società, consapevole delle difficoltà incontrate in questa fase, ritiene che il lavoro del tecnico sia solido e che ci siano i presupposti per riprendere a vincere già alla ripresa del campionato.

Le parole di Balzarini

Balzarini, nel suo intervento, ha però anche aggiunto una considerazione di equilibrio, sottolineando che la dirigenza bianconera, pur non mettendo in discussione Tudor oggi, non rimarrebbe indifferente di fronte a un crollo prolungato: “Se ne perde cinque o sei consecutive allora è giusto che venga valutato, ma insomma non credo che Tudor vada a perdere 5 o 6 partite consecutive”. Parole che evidenziano come la fiducia verso il tecnico resti piena, ma non cieca: i risultati, in un club come la Juventus, restano sempre il metro di giudizio principale.

Il giornalista si è poi detto convinto che l’allenatore croato saprà risollevare la squadra: “Tudor raddrizzerà la baracca e penso che la raddrizzerà come vuole lui, a modo suo, con le sue idee e con quello che credo opportuno”.

Bremer non riposa

Nel frattempo, alla Continassa il clima è di relativa calma. Con ben 13 giocatori impegnati con le rispettive nazionali, il centro sportivo bianconero è meno affollato del solito. La pausa servirà per ricaricare le energie, ma anche per lavorare con chi è rimasto a Torino. Tra questi spicca Gleison Bremer, che ha deciso di rinunciare a qualche giorno di riposo per proseguire la preparazione e farsi trovare pronto alla ripresa. Il difensore brasiliano vuole tornare al massimo della forma in vista del match contro il Como, che segnerà il ritorno della Juventus in campo dopo la sosta.

La determinazione di Bremer rappresenta un segnale importante per tutto l’ambiente, in un momento in cui serve coesione e spirito di sacrificio. Tudor potrà contare su un gruppo motivato, che ha voglia di lasciarsi alle spalle il periodo di pareggi e ritrovare quella vittoria che manca ormai da settimane.