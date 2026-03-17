La Juventus guarda al futuro e continua a monitorare con attenzione il mercato, senza però perdere di vista l’ossatura della squadra attuale. A rivelare uno dei nomi finiti sotto osservazione è stato Luca Momblano, intervenuto su Juventibus: “Perché oggi do un giocatore del Como, mentre ci sono alcuni giocatori molto in vista del Como di interesse, dei big, quindi mercato nazionale e internazionale. Invece c’è un giocatore, un pochino low profile, che la Juve sta scautando ed è in un ruolo non banale. Chi inseriamo? Alex Valle terzino sinistro”.

Un’indicazione chiara su come la dirigenza bianconera stia lavorando anche su profili meno mediatici ma ritenuti funzionali al progetto.

Un profilo seguito con costanza

Il nome di Alex Valle, attualmente al Como, rappresenta una pista concreta per rinforzare la corsia mancina. Non si tratta di un interesse superficiale o recente, ma di un monitoraggio continuo e strutturato. A confermarlo è lo stesso Momblano: “Io so per certo che è stato inserito, non adesso, ma io l’ho saputo adesso, da qualche settimana, nei monitoraggi obbligatori settimanali del comparto scout: Alex Valle del Como”.

Questa attenzione testimonia la volontà della Juventus di anticipare i tempi, individuando giocatori prima che possano esplodere definitivamente.

Valle viene considerato un profilo interessante per duttilità e prospettiva, caratteristiche fondamentali per una squadra che vuole ringiovanire e al tempo stesso mantenere competitività. Il fatto che venga seguito con report settimanali evidenzia come il suo nome sia entrato stabilmente nei radar della dirigenza, pronta a cogliere eventuali opportunità di mercato.

Le certezze da cui ripartire

Parallelamente alle valutazioni sui possibili innesti, la Juventus ha già delineato una base solida di giocatori considerati imprescindibili per il futuro. In difesa, il trio composto da Pierre Kalulu, Lloyd Kelly e Gleison Bremer rappresenta un punto fermo su cui costruire la retroguardia.

A centrocampo, le certezze rispondono ai nomi di Manuel Locatelli e Khéphren Thuram, due elementi che garantiscono equilibrio, qualità e continuità.

Sulla trequarti, invece, Luciano Spalletti si affida a un gruppo di giocatori ormai centrali nel progetto: Francisco Conceição, Weston McKennie, Kenan Yildiz e Jeremie Boga.

In attacco, il focus resta su Dusan Vlahovic, per il quale si sta lavorando con l’obiettivo di una permanenza che darebbe continuità al reparto offensivo. Attorno a questo nucleo, la società valuterà poi le situazioni più incerte: giocatori come Andrea Cambiaso e Teun Koopmeiners restano in bilico, mentre altri come Jonathan David, Edon Zhegrova e LoisOpenda potrebbero partire di fronte a offerte importanti.

La strategia appare chiara: consolidare uno zoccolo duro affidabile e intervenire con innesti mirati, come quello potenziale di Valle, per costruire una Juventus sempre più competitiva.