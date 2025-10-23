La Juventus esce sconfitta dal Santiago Bernabeu, battuta 1-0 dal Real Madrid, ma con sensazioni complessivamente positive. La squadra di Igor Tudor ha mostrato una prestazione solida, organizzazione e buona personalità, riuscendo a contenere per lunghi tratti una delle formazioni più forti d’Europa. Nonostante il risultato, i bianconeri lasciano Madrid con la consapevolezza di essere sulla strada giusta dal punto di vista del gioco e dell’atteggiamento.

Come riportato da Sky Sport, subito dopo il match c’è stato un confronto interno allo spogliatoio tra i giocatori.

Il gruppo avrebbe sottolineato l’importanza di mantenere la stessa intensità e concentrazione anche nei prossimi impegni, a cominciare dalla gara contro la Lazio di domenica sera. L’obiettivo è dare continuità alla prestazione vista in Champions League, che ha evidenziato passi avanti significativi soprattutto sotto il profilo mentale.

Juventus equilibrata a Madrid

La Juventus, pur uscendo sconfitta, ha dimostrato equilibrio e solidità tattica. La scelta di Tudor di schierare ancora una volta la difesa a tre si è rivelata azzeccata: Gatti, Rugani e Kelly hanno disputato una gara di grande attenzione, riuscendo a limitare i movimenti degli attaccanti del Real. Gatti in particolare ha impressionato per tempismo e aggressività, confermando i progressi in fase difensiva.

Rugani ha garantito esperienza e pulizia negli interventi, mentre Kelly si è distinto per letture precise e buona personalità.

Il gol subito è arrivato nel secondo tempo, al termine di un’azione personale di Vinicius che ha portato alle rete di Bellingham, ma senza particolari errori individuali da parte della retroguardia bianconera. La Juventus ha poi reagito con ordine, creando un paio di occasioni interessanti che, tuttavia, non sono state sfruttate. È proprio la fase offensiva a rappresentare l’aspetto su cui la squadra dovrà migliorare: al Bernabeu le opportunità non sono mancate, ma non c'è stata quella cattiveria sotto porta che in partite di questo livello può fare la differenza.

Tudor deve andare avanti con la difesa a tre

Tudor dovrà ora decidere se confermare il 3-5-2 visto in Champions o se tornare al 3-4-2-1 già utilizzato in campionato. Entrambe le soluzioni hanno dato equilibrio, ma la prima ha permesso di avere maggiore densità in mezzo al campo, caratteristica che si è rivelata utile per contrastare il palleggio del Real. Ciò che appare certo è che la difesa a tre resterà un punto fermo: è il sistema che valorizza al meglio le caratteristiche dei difensori a disposizione e garantisce compattezza alla squadra.

In vista della prossima sfida contro la Lazio, la Juventus dovrà ripartire dalle certezze emerse in Spagna. L’atteggiamento mostrato al Bernabeu è stato quello giusto: organizzazione, attenzione e spirito di sacrificio. Tuttavia, per tornare alla vittoria sarà necessario aumentare la pericolosità negli ultimi metri, trasformando in gol le occasioni create.