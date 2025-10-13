La notizia del giorno in casa Juventus è quella del nuovo infortunio che ha colpito Gleison Bremer. Il centrale difensivo bianconero dovrà sottoporsi a una nuova operazione, questa volta al menisco e secondo alcune indiscrezioni i tempi di recupero potrebbero essere di un solo mese. Una voce, forse un po' ottimistica, di cui ha voluto parlare su Youtube l'opinionista Luca Gramellini

Juventus, Gramellini avverte: 'Chi dice che Bremer salterà 1 mese per infortunio non sa quello che afferma'

"Ora io lo dico molto serenamente, non sono medico, non do una notizia certa su basi scientifiche, però per quella che è l'esperienza, per quella che è la situazione che riguarda il giocatore, chi vi parla di un mese di assenza, secondo il mio punto di vista, vi racconta una bugia, un qualcosa di assolutamente distante dalla realtà.

Bremer minimo resterà lontano dai campi di gioco due mesi" cosi ha esordito nel suo video Gramellini. L'opinionista ha continuato dicendo: "Quindi mettiamoci pure il cuore in pace, perché ci vorranno minimo dalle 6 alle 8 settimane per recuperare il centrale difensivo. Non sono sicuramente delle buone notizie, al tempo stesso dobbiamo guardare oltre. Ottobre resta comunque un mese maledetto, perché Bremer si infortunò ad ottobre dell'anno scorso, cosi come Cabal. Entrambi sono di nuovo ai box e sempre nel mese di ottobre e se per il colombiano trattasi di un qualcosa a livello muscolare, per Bremer invece trattasi di un qualcosa che riguarda sempre il ginocchio operato".

Gramellini ha concluso: "Ora colpa della Juve?

Colpa del caso? Colpa di qualcheduno in particolare? Trattasi di una situazione fisiologica naturale che si può verificare al cospetto di una assenza così prolungata dei campi di gioco per un infortunio molto grave? Sono tante le supposizioni che possiamo fare. Di sicuro c'è una una cosa da dire, che il popolo bianconero è abbastanza risentito, scocciato per usare termini accettabili, perché chiaramente queste cose spesso e volentieri riguardano la Juventus. Perché nel club piemontese non c'è mai una sorta di chiarezza, ma soprattutto viviamo infortuni lunghissimi e nemmeno dopo un rientro oculato, ponderato, deciso tenendosi larghi con i tempi per evitare possibili ricadute o infortuni legati alla lunga assenza, riusciamo ad evitare queste situazioni".

Juventus, i tifosi rispondono a Gramellini: 'Spero che Bremer torni per fine anno'

Le parole di Gramellini hanno acceso la discussione sul web: "Prossimamente ci saranno Real Madrid e Lazio, spero Bremer ritorni per fine anno. Se poi si accorciano i tempi di recupero, ben venga. Tudor dovrebbe schierare un modulo meno spregiudicato in attacco, creando più stabilità a centrocampo (già siamo scarsi là in mezzo) e conseguentemente in difesa" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ormai da anni la gestione degli infortuni da parte della Juventus è semplicemente imbarazzante. Il caso che fa più specie è quello di Milik, che ormai si rompe anche solo alzandosi dal divano".