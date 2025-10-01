La Juventus, oggi 1º ottobre, scenderà in campo per la seconda giornata della Champions League contro il Villarreal, in una sfida che può già indirizzare il cammino europeo dei bianconeri. Dopo l’esordio contro il Dortmund, la squadra di Igor Tudor è chiamata a confermare progressi e solidità contro un avversario ostico come il “Submarino Amarillo”. Il tecnico croato deve fare i conti con alcune assenze pesanti: Bremer e Thuram non saranno a disposizione, lasciando spazio dal primo minuto a Gatti e McKennie, quest’ultimo arretrato nella zona centrale per garantire equilibrio.

La vera novità, però, arriva dalle fasce: Tudor ha deciso di lanciare dal primo minuto Juan Cabal, che avrà il compito di spingere e dare freschezza sulla corsia mancina.

In avanti, il ballottaggio tra David e Openda si è risolto in favore del canadese: Jonathan David guiderà l’attacco dal primo minuto, con alle sue spalle Kenan Yildiz e Teun Koopmeiners, preferito a Vasilije Adzic. Una scelta che punta a dare maggiore solidità e inserimenti da dietro, senza rinunciare alla fantasia del giovane turco.

Le scelte di Tudor

Il centrocampo sarà formato da Locatelli e McKennie, con Cambiaso a destra e Cabal a sinistra. La difesa, disposta a tre, vedrà Kalulu, Gatti e Kelly davanti a Di Gregorio, ormai titolare indiscusso tra i pali.

Il Villarreal, dal canto suo, rappresenta un avversario insidioso: intensità, possesso palla e qualità sulle corsie laterali sono i punti di forza della squadra spagnola. Per la Juventus sarà fondamentale reggere l’urto nei primi minuti e sfruttare la velocità dei suoi interpreti in ripartenza.

La gara, dunque, si prospetta equilibrata e ricca di spunti tattici. Tudor punta sulla compattezza e sulla voglia di riscatto di alcuni singoli per portare a casa un risultato che sarebbe prezioso nella corsa alla qualificazione.

La probabile formazione della Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

Le parole di Tudor

La Juventus dovrà fare a meno di Bremer e Thuram, ma Tudor in conferenza stampa ha spiegato che spera di poter contare su di loro per il match contro il Milan: “Hanno dei problemini che non permettono loro di giocare, ma dovrebbero farcela per il match contro il Milan".

Il tecnico croato ha poi parlato delle tante rotazioni in attacco sottolineando di aver spiegato ai suoi attaccanti che spesso li alternerà: “Sono felice di avere tutti e tre, parlo con loro, li devo anche coccolare e farli sentire importanti. Dunque, Tudor punterà a rotazione su Vlahovic, Openda e David ma tutti e tre sono consapevoli di questo e sono concentrati per dare una mano alla Juventus. Contro il Villarreal toccherà al canadese che cerca un gol che gli manca dal 24 agosto.