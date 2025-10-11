Dusan Vlahovic resta uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato. Il contratto in scadenza nel giugno 2026 ed il mancato accordo con la Juventus potrebbero favorire un suo addio già nella finestra invernale di mercato. Diverse le squadre interessate al nove bianconero tra cui il Tottenham a caccia di un attaccante per rientrare in Champions League.

Anche il Tottenham su Vlahovic, gli Spurs valutano l'offerta già a gennaio

Con la scadenza del rinnovo nell'estate 2026, il classe 2000 diventerebbe uno dei parametri zero più gettonati ma il suo futuro potrebbe cambiare già a gennaio.

Stando alle ultime notizie, il Tottenham sarebbe molto interessato e potrebbe provare ad intavolare una trattativa con la Juve già a gennaio, così da battere la concorrenza del Bayern Monaco e delle altre big inglesi. Al momento non si può parlare di una trattativa tra le parti, ma l'interesse degli Spurs c'è e potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. La Juventus per cedere Vlahovic già a gennaio chiede una cifra attorno ai 25 milioni di euro, una cifra che verrebbe successivamente reinvestita per rinforzare l'intero organico.

Con l'eventuale cessione di Vlahovic, il club bianconero potrebbe ritornare sul mercato per acquistare un nuovo giocatore offensivo. Diversi i nomi monitorati a cominciare da Gabriel Jesus che potrebbe lasciare l'Arsenal per giocare con maggiore continuità.

Discorso simile anche per Zirzkee seguito anche da Roma e Como. Più complicata la pista Lookman, vista la valutazione di 45 milioni da parte dell'Atalanta.

Questione rinnovi, da McKennie a Kostic

Oltre Vlahovic, ci sono anche altri calciatori in scadenza nell'estate 2026 e che dovrebbero lasciare la Juventus salvo sorprese. Stiamo parlando di Weston McKennie e Filip Kostic che dovrebbero liberarsi a parametro zero a giugno. Entrambi presentano il contratto in scadenza ed al momento non ci sono delle contrattazioni con il club bianconero per un eventuale prolungamento del contratto.

Il centrocampista texano che in estate era stato accostato a Roma e Milan potrebbe ritornare in patria. Stando ad alcuni rumors, l'ex Schalke sarebbe nel mirino di diverse società della MLS che sarebbero pronte ad ingaggiarlo proponendo un contratto importante.

Discorso simile anche per Filip Kostic che nonostante una buona pre-season sembrerebbe destinato a lasciare Torino in estate. L'esterno serbo è nel mirino di diverse squadre della Bundesliga che potrebbero provare l'affondo nei prossimi mesi.

Chi invece potrebbe continuare la sua esperienza è Daniele Rugani che come Kostic e McKennie presenta il contratto in scadenza. Per il centrale italiano, la Juve starebbe valutando il rinnovo per un'altra stagione con un ingaggio da circa 2 milioni.