Nelle ultime ore si è diffusa la voce di una presunta lite tra Edon Zhegrova e Igor Tudor, ma a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Gianni Balzarini, noto giornalista di Mediaset, che, sul proprio canale YouTube, ha categoricamente smentito ogni indiscrezione. Secondo il cronista, infatti, non c’è stato alcun tipo di screzio tra l’attaccante kosovaro e il tecnico della Juventus, e le notizie circolate online non hanno alcun fondamento: “Qualcuno mi chiede: ‘Spiegaci la lite Zhegrova-Tudor’. Se voi andate a cercare la lite Zhegrova-Tudor, magari c’è un sito che riporta un titolo del genere, ma di lite proprio non ne parla, perché non c’è stata nessuna lite tra Zhegrova e Tudor.

A volte bisogna stare un po’ attenti nello scrivere certe cose”, ha spiegato Balzarini, invitando alla cautela nel credere a certe indiscrezioni.

Le parole di Balzarini

Il giornalista ha poi ribadito con forza che, tra i due, non c’è stato alcun confronto acceso o diverbio: “Non mi risulta nessuna lite tra i due. Quello che mi risulta è zero”. Parole chiare, che mirano a spegnere sul nascere le voci di tensioni all’interno dello spogliatoio bianconero.

Balzarini ha inoltre voluto rassicurare i tifosi juventini sul futuro di Zhegrova, ricordando che il talento kosovaro presto tornerà protagonista: “Tornerà a giocare e avrà sempre più spazio e minutaggio: ci vuole un po’ di pazienza nel suo caso, ma un giocatore così non può non trovare spazio nella Juve.

È un giocatore superiore alla media tecnicamente. Poi è normale, magari sperava di fare qualche minuto contro il Milan e ci è rimasto un po’ male, ma Tudor l’ha spiegato, ha messo i giocatori che riteneva funzionali”.

Parole che delineano una situazione serena e sotto controllo, nonostante il comprensibile dispiacere del giocatore per la mancata convocazione o il ridotto impiego nelle ultime partite. Zhegrova, infatti, è reduce da un lungo stop: è stato fermo da dicembre 2024 a causa di un’operazione per pubalgia, e ora sta gradualmente ritrovando la condizione fisica.

Tudor sta gestendo Zhegrova

La Juventus e Tudor stanno gestendo con grande attenzione il suo recupero, consapevoli delle qualità del kosovaro e dell’importanza che potrà avere nella seconda parte di stagione.

L’obiettivo è quello di riportarlo in piena forma senza forzare i tempi, evitando ricadute e consentendogli di ritrovare ritmo e fiducia.

Tudor, che conosce bene l’importanza della condizione fisica nel suo calcio intenso e dinamico, sta lavorando con lo staff per reinserire Zhegrova nel gruppo nel modo più graduale possibile. Una volta raggiunta la forma ottimale, l’esterno offensivo potrà tornare a essere un’arma importante per l’attacco bianconero, alternandosi con continuità agli altri interpreti del reparto offensivo e aumentando la pericolosità della squadra.

Insomma, nessuna frattura e nessuna polemica: solo un normale percorso di recupero per un giocatore che, come ha ricordato Balzarini, è destinato a ritagliarsi un ruolo sempre più importante nella Juventus di Igor Tudor.