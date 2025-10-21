Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'ex Borussia Dortmund Edin Terzic sarebbe uno dei nomi attenzionati dal direttore generale della Juventus Damien Comolli qualora Igor Tudor non riuscisse a ottenere dei risultati convincenti nelle prossime gare.

Juve, anche Terzic fra i nomi attenzionati per il possibile dopo Tudor

Non è un momento facile in casa Juventus. Dopo cinque pareggi consecutivi e la sconfitta per 2-0 rimediata contro il Como, i riflettori si sono spostati inevitabilmente sulla panchina di Igor Tudor. Il tecnico croato, tornato a Torino per dare identità e compattezza a una squadra in cerca di rilancio, sta attraversando la sua prima vera fase di crisi da quando ha assunto la guida dei bianconeri.

Le prestazioni altalenanti e i punti persi per strada hanno acceso più di un campanello d’allarme nella dirigenza juventina, con il direttore generale Damien Comolli in prima linea nelle riflessioni sul futuro immediato del progetto tecnico.

Le prossime partite, in particolare quelle di campionato, saranno decisive per capire se Tudor abbia ancora saldo il controllo dello spogliatoio e della situazione. A Torino si respira un clima di attesa e di cauta preoccupazione: la sosta di novembre potrebbe diventare il momento chiave per un eventuale cambio in panchina, una mossa che avrebbe comunque del clamoroso considerando il momento in cui arriverebbe.

Sul tavolo di Comolli ci sarebbero già diversi dossier tecnici, e nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un nome nuovo alla lista dei potenziali candidati: Edin Terzic.

L’ex allenatore del Borussia Dortmund, attualmente libero dopo la conclusione della sua avventura in giallonero nel 2024, rappresenterebbe un profilo particolarmente gradito per mentalità, modernità di gioco e capacità di lavorare con i giovani.

Il profilo di Edin Terzic: un tecnico moderno e vincente

Edin Terzic, classe 1982, è stato uno dei protagonisti della recente storia del Borussia Dortmund. Dopo aver guidato i gialloneri a una Coppa di Germania nel 2021, è tornato sulla panchina del club nel 2022 conducendo la squadra fino alla finale di Champions League 2024, persa solo contro il Real Madrid, e sfiorando più volte il titolo in Bundesliga. Terzic ha costruito una reputazione solida come allenatore capace di unire intensità, pressing alto e organizzazione tattica.

Il suo calcio si fonda su un 4-2-3-1 dinamico, con grande attenzione alle transizioni e alla valorizzazione dei talenti emergenti — da Bellingham a Adeyemi, passando per Moukoko.

Proprio per queste caratteristiche, il nome di Terzic stuzzica la fantasia di Comolli: rappresenterebbe un segnale di rinnovamento e ambizione, portando alla Juventus una visione europea e un modello di calcio moderno, fondato su ritmo, aggressività e gioco propositivo.