Il giocatore della nazionale francese e del Real Madrid Kylian Mbappè ha ricevuto la Scarpa d'Oro come miglior capocannoniere d’Europa per la stagione 2024-2025 in una cerimonia tenutasi allo stadio Santiago Bernabeu questo venerdì.

Mbappè ha segnato 31 gol nella Liga lo scorso anno, totalizzando 62 punti. La Scarpa d’Oro viene assegnata ogni anno al giocatore capace di segnare più gol tra tutti i campionati europei ed è la prima volta che Mbappè si impone, dopo i terzi posti del 2023 e del 2024.

Mbappè domina la classifica

Al secondo posto si è classificato l’attuale attaccante dell’Arsenal Viktor Gyokeres, che nella scorsa stagione militava nello Sporting Lisbona.

Gyokeres ha segnato la bellezza di 39 gol nel campionato portoghese lo scorso anno, ma ha totalizzato meno punti di Mbappè in quanto i gol segnati nella Liga spagnola valgono 2 punti, mentre quelli segnati in campionati minori, come quello portoghese, valgono 1,5.

Completa il podio l’egiziano Mohamed Salah, giocatore del Liverpool, con 29 gol segnati in Premier League. In quanto all’Italia, il nostro Mateo Retegui si è piazzato al sesto posto con 25 gol (capocannoniere della Serie A) e un totale di 50 punti.

É la prima volta che Mbappè vince questo trofeo, creato nel 1968 per premiare il miglior goleador d'Europa. Mbappè succede a Harry Kane, vincitore la stagione precedente con la maglia del Bayern Monaco.

Nell’intera stagione scorsa, la prima con il Real Madrid, Mbappè ha segnato 44 gol tra Liga, Champions League e Copa del Rey, superando il record per una stagione d’esordio al Real Madrid detenuto da Zamorano (37 nella ’92-’93). Cristiano Ronaldo si era fermato a 33 nella ’09-’10. L'ultimo giocatore del Real Madrid ad aver vinto il trofeo era stato Cristiano nella stagione 2014-2015. Il giocatore ad aver vinto più volte la Scarpa d'Oro è Lionel Messi, con sei trionfi, tutti con la maglia del Barcellona.

Florentino Perez consegna il premio

Florentino Perez è stato l'anfitrione di questa cerimonia, durante la quale il presidente del Real Madrid ha riempito di elogi il bomber francese, ricordando i titoli vinti.

"Tutti i madridisti del mondo ti accompagnano in questo giorno di allegria. Siamo orgogliosi di te", ha terminato Perez.

Alla consegna del premio erano presenti tutti i compagni di squadra di Mbappè e diverse leggende del Real Madrid, tra cui Chendo. Mbappè riceverà nelle prossime settimane anche il premio come capocannoniere della Liga '24-'25.

Considerato all'unanimità come uno dei migliori giocatori del mondo, per Mbappè si tratta dell'ennesimo trofeo, il primo individuale da quando ha cambiato il PSG per il Real Madrid. Il francese può vantare un palmares importante, con la Coppa del Mondo vinta con la Francia nel 2018 come fiore all'occhiello.

Mbappè ha vinto 7 volte il campionato francese, 6 con il PSG e una con il Monaco, oltre a 4 coppe di Francia.

Con la nazionale, oltre al Mondiale vinto nel 2018, ha conquistato anche una Nations League e un Europeo Under 19.

Nell'estate del 2024, dopo un tira e molla durato diversi anni, Mbappè ha lasciato il Paris Saint Germaine ha firmato per il Real Madrid.

Classifica Scarpa d’Oro 2024-2025