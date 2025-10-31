Nelle scorse ore il giornalista sportivo Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della Juventus ha sottolineato come il club bianconero non riesca più a toccare gli apici del calcio italiano a causa delle scelte sbagliate fatte sul mercato ormai da due anni.

Sabatini: 'Il club bianconero è irriconoscibile perché sbaglia il mercato da due anni'

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato della Juventus su Youtube e dei motivi per i quali la società bianconera faticherebbe a tornare quella di una volta: "Dal mercato del gennaio 2024, quello dei 'mitici' Thiago Djalò e Alcaraz, la società bianconera ha avuto un disavanzo nel trading dei calciatori di circa 300 milioni, una cifra con la quale un direttore sportivo può tranquillamente costruire una squadra tutta nuova.

Invece i calciatori nuovi che sono rimasti alla Continassa rispetto ad allora sono solamente Kalulu, Koopmeiner e Conceicao. Quindi tre giocatori per una spesa da 300 milioni: è come se John Elkann avesse preso tre Cristiano Ronaldo. Ovviamente non è solamente colpa di chi comanda, ma è giusto sottolineare come i manager arrivati a Torino abbiano sbagliato tante operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita".

Sabatini ha proseguito: "Perché sono stati spesi tanti soldi in maniera leggera. Basti pensare al portiere, avevano Szczesny che sta facendo bene al Barcellona e sono andati a investire 20 milioni per Di Gregorio. In difesa hanno perso Huijsen che adesso guida il Real Madrid e in attacco hanno lasciato andare Soulé, che bene sta facendo con la Roma.

Potrei continuare a fare altri nomi ma sintetizzo dicendo che la Juventus non è più la stessa perché sbaglia mercato praticamente da due anni".

Il giornalista ha concluso parlando di Spalletti: 'Dove può arrivare con la Juve? Molto dipenderà dal numero di gol messi a segno da Dusan Vlahovic e dagli assist di Yildiz. Se i due riescono a collezionare numeri in doppia cifra, allora il club bianconero riuscirà a qualificarsi in Champions League, altrimenti la vedo difficile. Secondo me poi c'è anche la grande variabile del mercato di gennaio: se nessuna squadra verrà modificata più di tanto, allora i bianconeri sono dietro solo a Napoli e Inter e si giocheranno lo slot per l'Europa che conta con Roma e Milan".

Juve, i tifosi sulle parole di Sabatini: 'Le sorti di questa squadra dipendono da calciatori scarsi'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione sul web: "Le sorti della Juventus dipendono dal rendimento dei giocatori che sono scarsi soprattutto a centrocampo", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "La storia recente della Juve è un'enigma. Se i bianconeri andranno in Champions con l'ingresso di Spalletti? Da pronostico tutti dicono si".