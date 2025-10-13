Melissa Satta ha fatto ufficialmente il suo ingresso nella Kings League Italia assumendo il ruolo di vicepresidente della squadra FC Zeta, come annunciato da un post sul suo profilo Instagram. L’operazione conferma la crescente vocazione del format calcistico-spettacolo ad attirare personaggi famosi e volti del mondo dello showbiz, e amplifica l’attenzione sul campionato italiano 2025, già tracciato tra le leghe più seguite.

Che cos’è la Kings League Italia

La Kings League Italia, nota anche come Kings League Lottomatica.sport Italy, è una versione nazionale del celebre format spagnolo.

Nata ufficialmente il 18 novembre 2024, la lega italiana è composta da 12 squadre guidate da presidenti provenienti dal mondo dell’intrattenimento, del calcio e del web. Le partite si disputano il lunedì presso la Fonzies Arena di Milano e sono trasmesse in diretta su Sky e sui canali streaming collegati alla lega.

Melissa Satta, diventando vicepresidente di FC Zeta, entra in quel novero di “volti noti” che hanno deciso di sposare la causa sportiva della Kings League, allargando il fascino sociale e mediatico del torneo.

Il ruolo nel team Zeta: tra visibilità e responsabilità

Come vicepresidente di FC Zeta Italia, il compito della Satta sarà duplice: da un lato contribuire all’immagine e al posizionamento del club nel panorama della Kings League, dall’altro adoperarsi per attrarre pubblico, sponsor e visibilità mediatica.

Il suo nome porta con sé un forte valore simbolico: non solo showgirl e volto televisivo, ma una figura capace di fare da ponte tra calcio, intrattenimento e cultura popolare. Essendo una persona conosciuta e seguita nei social, il suo coinvolgimento genera un effetto amplificatore per la squadra e per l’intera competizione.

Melissa Satta: un profilo strategico per la Kings League

L’ingresso di Melissa Satta rappresenta una mossa strategica da parte della Kings League per consolidare il proprio appeal mediatico. Il torneo fa già uso di presidenti personaggi dello spettacolo (streamer, influencer, ex calciatori) per rendere il calcio un evento ibrido, tra sport e show. Con Satta, il mix si arricchisce di un volto noto della televisione, con capacità di generare attenzione anche fuori dal contesto sportivo.

Il format della King’s League è noto per innovazioni come le sostituzioni illimitate, partite da 20 minuti e fasi decisive affidate a shoot-out in caso di pareggio. In questo contesto ogni presidente ha anche un ruolo narrativo: comunicare, motivare, creare una connessione con i fan, e Satta appare ben posizionata per questa parte di storytelling. Recentemente, nella Kings League ha fatto il suo ingresso anche un'altra figura femminile di rilievo come Diletta Leotta.