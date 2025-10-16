Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus a gennaio. Il contratto in scadenza nel giugno 2026 apre nuove prospettive al bomber serbo seguito da diversi top club europei e darebbe la possibilità al club bianconero di non perdere il calciatore a parametro zero in estate. La Vecchia Signora non vuole farsi cogliere impreparata e sonda le possibili alternative e tra queste ci sarebbe anche quella di Gonzalo Garcia, talento spagnolo in forza al Real Madrid.

Possibile offerta al Real per Gonzalo Garcia, si valuta il prestito

Durante il Mondiale per club, l'attaccante spagnolo si è messo in luce conquistandosi un discreto spazio nelle rotazioni di Xabi Alonso.

Uno spazio che però non è stato confermato all'inizio della stagione e per questo il Real sta pensando di cedere il classe 2004 in prestito per farlo giocare in maniera continua. Stando ad alcune indiscrezioni, la Juve sarebbe interessata al giovane spagnolo e potrebbe provare a intavolare una trattativa; i bianconeri devono però battere la concorrenza del Betis di Manuel Pellegrini che da diverse settimane starebbe monitorando il 21enne attaccante.

Gonzalo Garcia rappresenterebbe un ottimo colpo per l'attacco della Vecchia Signora e garantirebbe diverse soluzioni tattiche e caratteristiche non presenti in rosa. Velocità, spirito di sacrificio, profondità e grande duttilità vista la sua capacità di occupare sia il ruolo di prima punta ma anche di seconda e trequartista.

L'attaccante spagnolo del Real non è però il solo profilo monitorato dalla Juve che segue con grande attenzione attaccanti della Premier League come Gabriel Jesus e Joshua Zirzkee. Entrambi attualmente non riescono a ritagliarsi uno spazio importante nei rispettivi club e potrebbero essere ceduti già a gennaio.

Opzione Gustavo Sà per il centrocampo

La Juventus è alla ricerca anche di un centrocampista che possa completare il reparto a disposizione di Tudor. Oltre ai vari Kessie e Milinkovic Savic, i bianconeri valutano anche operazioni low-cost e si legge in quest'ottica l'interesse per Gustavo Sà, talentuoso centrocampista portoghese che sta trascinando il Famalicao in campionato, con due reti e un assist in otto apparizioni stagionali condite da prestazioni di spessore tecnico.

Il classe 2004 ha attirato su di sé l'interesse di molti top club europei tra cui la stessa Juventus.

Stando ad alcune indiscrezioni, i bianconeri sarebbero pronti ad intavolare una reale trattativa con il club portoghese che prenderebbe in considerazione solo offerte attorno ai 15 milioni di euro. Una cifra che la Vecchia Signora potrebbe ricavare dalle cessioni di alcuni calciatori come Miretti e McKennie, non intoccabili per Tudor.