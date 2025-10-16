Cercasi centrocampista in casa Juventus. I bianconeri vorrebbero puntellare la rosa già a gennaio così da potersi giocare le proprie carte nella lotta allo Scudetto. Tassello fondamentale è l'acquisto di un centrocampista che possa alzare il livello tecnico del gioco espresso e dell'intera mediana. Sono diversi i calciatori monitorati dalla dirigenza bianconera e tra questi ci sarebbe anche Leon Goretzka che potrebbe lasciare il Bayern Monaco già a gennaio.

Juve su Goretzka, interesse anche di Fenerbahce e United

Il centrocampista tedesco ha perso posizioni nelle rotazioni di Kompany e il contratto in scadenza nel giugno 2026 potrebbe favorire un suo addio già a gennaio.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus sta osservando la situazione per capire i margini di manovra e provare a intavolare una trattativa.

La Juve deve però battere la concorrenza del Manchester United, ma soprattutto del Fenerbahce che sarebbe molto interessato ad ingaggiare il classe '95.

L'acquisto di Goretzka rappresenterebbe un grande colpo per il club bianconero che si assicurerebbe uno dei migliori centrocampisti del panorama europeo. Forte fisicamente, grande personalità e soprattutto duttilità nel ricoprire diverse posizioni in campo. Infatti, il tedesco potrebbe sia occupare il ruolo di centrocampista, ma anche di trequartista vista la sua grande capacità negli inserimenti.

Le idee per la fascia, da Molina a Norton Cuffy

Altra zona del campo che la Juventus vorrebbe rinforzare a gennaio sono le corsie laterali, fondamentali per il sistema di gioco di Tudor. L'adattamento di Kalulu e le prestazioni non sempre all'altezza di Joao Mario pesano nelle valutazioni della società che è pronta a ritornare sul mercato per accontentare il proprio tecnico.

Sono diversi i calciatori seguiti dalla dirigenza ma l'obiettivo numero uno resta Nahuel Molina già accostato in estate. L'argentino ha poco spazio all'Atletico e vorrebbe giocare con maggiore continuità per arrivare al Mondiale in condizioni ottimali. Gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero favorire la trattativa con l'Atletico che potrebbe valutare un'operazione sottoforma di prestito con obbligo di riscatto fissato attorno ai 25-28 milioni.

Altro nome che intriga la dirigenza è quello di Brooke Norton-Cuffy, che tanto bene sta facendo con la maglia del Genoa. L'esterno inglese - seguito anche dal Napoli - ha una valutazione vicina ai 20 milioni di euro.