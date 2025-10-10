La Juventus in occasione della finestra invernale di calciomercato potrebbe effettuare dei colpi in entrata. L'obiettivo della società bianconera è quello di puntellare l'organico, così da aggiungere qualità alla rosa di Igor Tudor. La Vecchia Signora alla ricerca di un esterno di qualità, avrebbe messo nel mirino Brooke Norton-Cuffy, autore di un ottimo avvio di campionato con il Genoa, squadra in cui si sta ritagliando sempre più spazio.

Si monitora Norton-Cuffy, anche il Napoli sull'esterno inglese

Le prestazione sportive di Norton-Cuffy con la maglia del Genoa, hanno attirato l'attenzione di Juventus e Napoli.

La Vecchia Signora, alla ricerca di un esterno di qualità, durante il mercato di riparazione di gennaio potrebbe bussare alla porta del club ligure per intavolare una trattativa. Per convincere il Grifone a lasciar partire il classe 2004, i bianconeri potrebbero mettere sul piatto un'offerta che si aggira attorno ai 18-20 milioni di euro. Tuttavia la trattativa non appare semplice per diverse motivazioni; la prima legata alla volontà del Genoa di non cedere i calciatori più importanti viste le difficoltà di questo inizio di stagione, la seconda legata alla concorrenza del Napoli che è alla ricerca di un vice Di Lorenzo e starebbe valutando proprio l'esterno inglese.

In ogni caso, Norton-Cuffy rappresenterebbe un ottimo colpo di mercato per la Vecchia Signora, che nella prima parte di stagione ha mostrato carenze proprio sulle corsie laterali.

Si complica la pista Araujo, diversi club inglesi sul centrale del Barcellona

Oltre ad un esterno, il club bianconero durante il mercato di riparazione, vorrebbe portare a Torino anche un difensore per completare il pacchetto arretrato. Il nome in cima alla lista dei desideri resta Ronald Araujo che già a gennaio potrebbe lasciare il Barcellona. Il centrale uruguaiano non è considerato incedibile dal club catalano, che a fronte di un'offerta interessante potrebbe lasciarlo partire. La Juve potrebbe ritornare alla carica, ma la forte concorrenza dall'Inghilterra potrebbe portare i bianconeri a cambiare obiettivo. Sono diversi i club inglesi sulle tracce del classe 99' e non avrebbero difficoltà ad accontentare la richiesta di 40 milioni di euro da parte del Barca.

La Vecchia Signora pertanto potrebbe decidere di cambiare obiettivo e valutare altri profili come Beraldo del Paris Saint Germain, la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro. Tra le alternative ci sarebbe anche Mario Gila, valutato dalla Lazio circa 30 milioni di euro.