La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. La dirigenza bianconera vuole rinforzare l'organico nel mercato invernale così da potersi giocare le proprie carte per lo Scudetto. Uno dei tasselli mancanti è quello di un difensore che possa andare a completare il pacchetto arretrato a disposizione di mister Tudor. Diversi i profili monitorati tra cui quello di Fikayo Tomori, partito bene in questa stagione con il Milan di Allegri.

La Juve continua a seguire Tomori

Dopo stagioni non all'altezza, il centrale inglese è ritornato sui suoi livelli ed è diventato un perno della retroguardia a tre di Allegri.

Nonostante un ruolo da protagonista, il classe 97 potrebbe lasciare Milano visto il contratto in scadenza nel 2027. Se tra le parti non si troverà un accordo, il club rossonero potrebbe prendere in considerazione delle offerte già a gennaio con la Juventus che resta alla finestra. Già in estate i bianconeri avevano manifestato un interesse non del tutto concretizzato ma a gennaio potrebbe esserci un nuovo tentativo. Il Diavolo non fa sconti sulla valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Da capire gli sviluppi sul fronte rinnovo e la volontà della Vecchia Signora di approfittare della situazione per intavolare una trattativa concreta.

Tomori rappresenterebbe un ottimo colpo per la Juve e per il sistema di gioco di Tudor viste le caratteristiche e la duttilità del centrale inglese.

Veloce, forte fisicamente e capace di interpretare diversi ruoli.

Le ultime sul riscatto di Douglas Luiz da parte del Nottingham Forrest

Douglas Luiz è stato uno dei calciatori della Juventus più chiacchierati della scorsa sessione di calciomercato. Il brasiliano è passato al Nottingham Forrest negli ultimi giorni di mercato ma il suo futuro resta tutto da scrivere. Infatti, la trattativa con il club inglese è stata impostata su un prestito a 3 milioni più un obbligo di riscatto fissato a 28 al perseguirsi di determinate condizioni. Delle condizioni che al momento non ci sarebbero visto lo scarso impiego del brasiliano che ha disputato solo 76 minuti in stagione. La Juventus spera in un inversione del trand così da poter monetizzare dalla cessione al termine della stagione.

Se resta da decifrare la situazione Douglas Luiz, completamente opposta è la vicenda Nico Gonzalez che è subito diventato un perno dell'Atletico Madrid. Esterno, seconda punta, all'occorrenza centrocampista. L'argentino è un elemento fondamentale per lo scacchiere di Simeone e i Colchoneros sarebbero molto orientati a riscattare il calciatore a fine stagione per una cifra vicina ai 33 milioni.