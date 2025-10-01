La Juventus ha iniziato ad osservare alcuni profili in vista del mercato di giugno. Vista la possibile partenza di Dusan Vlahovic, che difficilmente rinnoverà in bianconero, la Vecchia Signora starebbe valutando alcune alternative in attacco. Tra i vari profili monitorati ci sarebbe quello di Mateo Pellegrino, attaccante argentino attualmente in forza al Parma.

La Juventus osserva con interesse Mateo Pellegrino per giugno

Con la partenza di Bonny, Mateo Pellegrino è diventato un punto di riferimento per il Parma di Cuesta. L'attaccante classe 2001 in questo avvio di stagione ha già messo a segno 5 reti tra campionato e Coppa Italia.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate alla Juventus. Il club bianconero per il calciatore argentino avrebbe avviato un sondaggio esplorativo in vista della sessione estiva di calciomercato.

Il Parma, che non vorrebbe privarsi del proprio bomber, prenderebbe in considerazione solamente offerte che si aggirano attorno ai 30-35 milioni di euro.

Mateo Pellegrino rappresenterebbe un ottimo innesto per la Juventus, che ad oggi necessita di un vero centravanti che sappia fare la differenza in area di rigore.

Idea Bouaddi per il centrocampo, piacciono anche Milinkovic Savic e Bissouma

Alla Juventus, ad oggi, manca inoltre un centrocampista che sappia dare equilibrio. Per quanto riguarda il reparto di mediana il club bianconero potrebbe intervenire già a gennaio.

Tra i profili monitorati dal direttore sportivo Damien Comolli spicca quello di Ayyoub Bouaddi, talentuoso centrocampista classe 2007 attualmente in forza al Lille.

Il giovane centrocampista francese, che proprio in questi giorni compirà 18 anni, ha già dimostrato di avere ottime capacità tecniche. Oltre ad essere bravo in fase di costruzione, Bouaddi è abile anche negli inserimenti senza palla, caratteristica che piace e non poco all'attuale tecnico croato Igor Tudor.

Il club bianconero durante il mercato di riparazione invernale proverà ad imbastire una trattativa con il Lille che però il calciatore chiede non meno di 20 milioni di euro.

La Vecchia Signora tiene d'occhio anche altre piste, come quella che porta a Milinkovic Savic, in scadenza di contratto con l'Al-Hilal. Il terzo nome sulla lista della dirigenza bianconera sarebbe quello di Bissouma, ormai fuori dal progetto Tottenham e valutato dal club inglese attorno ai 18 milioni di euro.