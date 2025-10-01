La Juventus ha deciso di puntare con forza sul talento di Kenan Yildiz, considerato non solo una promessa, ma il simbolo del futuro bianconero. Il club torinese ha infatti avviato i contatti per il rinnovo del contratto del suo numero 10, ritenuto centrale nel progetto tecnico e sportivo. Non si tratta soltanto di una mossa di programmazione, ma di una scelta strategica: blindare uno dei giocatori più interessanti del panorama europeo e impedire che eventuali club stranieri possano strapparlo alla Vecchia Signora.

Il tema del rinnovo è stato affrontato anche da Fabrizio Romano, noto insider di mercato, sul suo canale YouTube.

Le sue parole hanno spiegato bene la posizione della Juventus: “C’è soprattutto la voglia della Juve di dare a Yildiz quello che gli spetta dal punto di vista economico”. Tradotto: la società intende adeguare lo stipendio del giocatore al suo crescente valore tecnico e al suo ruolo sempre più importante in squadra.

Le parole di Romano

L’idea chiarissima, in casa bianconera, è quella di prevenire qualsiasi tipo di rischio legato ad assalti esteri. Romano, a tal proposito, ha sottolineato: “In questo caso, credo che la Juve voglia evitare di ritrovarsi in una situazione in cui Yildiz possa avere un’offerta molto importante dall’estero”. Un monito preciso, che descrive bene l’urgenza della trattativa: tutelare il proprio gioiello prima che qualcun altro provi a portarlo via.

Il rapporto tra il talento turco e la Juventus, però, non sembra destinato a incrinarsi facilmente. Anzi, il legame appare più solido che mai. Romano ha infatti ribadito: “Yildiz finora ha mostrato grande amore per la Juventus con le prestazioni, ma anche durante l’estate”. Questo attaccamento si è notato chiaramente nelle scelte del ragazzo: nonostante le avances estive di grandi club europei, il numero 10 ha preferito continuare a indossare la maglia bianconera.

Il Chelsea si era fatto avanti per Yildiz

Un episodio significativo riguarda il Chelsea, che durante l’ultima finestra di mercato si era fatto avanti con decisione. La Juventus, tuttavia, non ha nemmeno voluto ascoltare la proposta degli inglesi, segno di quanto fosse netta la volontà di trattenere il giocatore.

Anche Yildiz, dal canto suo, non ha mostrato dubbi: il desiderio era quello di restare a Torino, di crescere ancora e di diventare un punto fermo della squadra.

Sul campo, le sue prestazioni stanno confermando le aspettative. Yildiz sta giocando con continuità e qualità, diventando sempre più decisivo nella manovra offensiva della Juventus. Un giovane che abbina talento, personalità e una maturità sorprendente per la sua età, guadagnandosi la fiducia dei compagni e dell’allenatore. È proprio questo rendimento che alimenta l’interesse di altri club, pronti in futuro a riprovarci con nuove offerte.

La Juventus, però, non vuole farsi trovare impreparata. L’obiettivo dichiarato è quello di blindare il suo numero 10 con un prolungamento che metta al sicuro il rapporto sia dal punto di vista contrattuale che economico. Una mossa che serve a dare stabilità al progetto tecnico, ma anche un segnale forte al mercato: Yildiz non è in vendita.