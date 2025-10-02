Dusan Vlahovic resta uno dei calciatori della Juventus più corteggiati sul fronte calciomercato. Dopo un'estate ricca di rumors, il bomber serbo è rimasto in quel di Torino iniziando la stagione senza il rinnovo del contratto. Con la scadenza nel giugno 2026, il club bianconero potrebbe valutare offerte già a gennaio. Una delle squadre maggiormente interessate è sicuramente l'Atletico Madrid del Cholo Simeone che potrebbe provare ad anticipare la concorrenza.

Pressing dell'Atletico su Vlahovic, i Colchoneros pronti all'offerta a gennaio

Già in estate, i Colchoneros avevano provato ad intavolare una possibile trattativa con la Juve senza però riuscirci.

La situazione potrebbe cambiare a gennaio con il club spagnolo che potrebbe decidere di mettere sul piatto una cifra vicina ai 20 milioni per accaparrarsi le prestazioni del classe 2000 e battere la concorrenza degli altri top club europei come il Bayern Monaco che vorrebbero ingaggiare Vlahovic a parametro zero. L'Atletico potrebbe investire questa cifra attraverso alcune cessioni come quelle di Molina o Sorloth così da accontentare la Vecchia Signora dal punto di vista economico. Resta da valutare il nodo ingaggio con l'entourage del calciatore che valuterebbe solo offerte vicine ai 12 milioni, cifra che attualmente Vlahovic percepisce a Torino.

La Juventus potrebbe così ritornare sul mercato e reinvestire il denaro per completare la rosa, vista la presenza già due attaccanti in organico come David ed Openda.

Infatti obiettivo della Vecchia Signora è quello di rinforzare il centrocampo con un nome di alto spessore come Hojbjerg o Milinkovic Savic e valutare delle opportunità per puntellare il reparto difensivo.

Juve-Yildiz, priorità al rinnovo

Kenan Yildiz è il faro della Juventus. Il talento turco è ormai diventato una pedina fondamentale per la Vecchia Signora ed a suon di grande prestazioni si è ritagliato uno spazio da assoluto protagonista sia in Italia che in Europa. La società bianconera sta spingendo per il rinnovo contrattuale visto il forte interesse manifestato dai top club inglesi. Oltre al Chelsea che ci ha provato fino agli ultimi giorni della sessione estiva, il Manchester United sarebbe pronto ad un'offerta a gennaio.

Un'offerta vicina ai 70-80 milioni con ingaggio molto importante al ragazzo.

La Juve non ha alcuna intenzione di cedere il numero dieci ed è pronta a rilanciare proponendo un rinnovo con cifre molto importanti che rimarcano la centralità di Yildiz nel progetto bianconero. Una proposta con un rinnovo fino al 2030 ed un ingaggio vicino ai 6-7 milioni, così da poter bloccare sul nascere ogni eventuale proposta.