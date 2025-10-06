Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla della gara fra Juventus e Milan, finita per 0 a 0. Secondo Chirico, lo Stadium avrebbe riservato ai giocatori bianconeri giustamente i fischi al termine di una partita dalla quale ci si aspettava molto di più dagli uomini di Tudor.

Juventus, Chirico: 'Giusti i fischi dello Stadium per la prestazione col Milan, la gente si aspettava di più'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla dello 0 a 0 tra Juventus e Milan: "Ci portiamo avanti questa parigite dallo scorso anno e per la prima volta lo Stadium ha giustamente fischiato per la prestazione col Milan.

Questo perché la gente si aspettava una prestazione migliore e invece è arrivato uno 0 a 0 che volevano entrambe le formazioni. Lo si è capito dal primo tempo, in cui si sono viste pochissime occasioni. In tal senso hanno fatto meglio i rossoneri, specie nella ripresa, dove Pulisic ha clamorosamente sbagliato un rigore. Mai mi sarei aspettato che proprio lui potesse commettere un errore simile. Che poi un giorno dovremmo parlare anche della statistica dei penalty che sorride particolarmente al "Diavolo", il secondo club in Europa dopo il Real Madrid che beneficia di più delle massime punizioni".

Chirico ha proseguito: "Gli expected gol premiano il Milan ma è anche doveroso sottolineare come l'azione più clamorosa dopo il rigore ce l'ha avuta la Juventus con Gatti, sulla quale Maignan fa una parata clamorosa.

Non è un caso che il portiere francese è stato premiato a fine gara con il premio del MVP. L'estremo difensore salva il risultato di una partita che è stata impostata da entrambi gli allenatori in maniera ultra-conservativa. A proposito, non venite più a dire che Massimiliano Allegri è cambiato".

Proprio sul tecnico toscano Chirico ha concluso: "L'allenatore livornese è sempre lo stesso, ha studiato la gara mettendo la sua squadra col baricentro basso e affidandosi alle giocate dei singoli. Allegri sperava nelle giocate di Modric, di Pulisic, che non era in serata e di Leao, che ha avuto diverse occasioni fra cui un tiro da centrocampo".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Soltanto Conte poteva risollevarci da questa situazione'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Soltanto Conte poteva essere la persona giusta per risollevarci da questa situazione, è brutto dirlo ma è la triste realtà, Tudor è una brava persona ma non è un allenatore da grande squadra, è inutile girarci intorno" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Marcello siamo la stessa Juve di Allegri e di Motta. Il problema vero è che non esiste il centrocampo. Finché non faremo filtro, non gestiremo meglio i palloni in uscita, non servirebbe gli attaccanti un modo corretto, saremo sempre così. Siamo mediocri".