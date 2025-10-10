La Juventus, nelle ultime ore di mercato di agosto, si è assicurata Edon Zhegrova, esterno kosovaro arrivato dal Lille. L’acquisto ha suscitato grande interesse tra i tifosi bianconeri, ma finora il giocatore ha trovato poco spazio. Una situazione che ha fatto nascere qualche domanda sul suo utilizzo, ma che – come ha chiarito Fabrizio Romano – non nasconde alcun caso interno. Sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato ha spiegato la situazione, precisando che il club bianconero sta semplicemente gestendo il giocatore con attenzione: “Va gestito in modo un po’ diverso rispetto a un giocatore che magari ha lavorato per tutta l’estate”.

Romano ha sottolineato che il percorso di Zhegrova è particolare, poiché il kosovaro non ha potuto svolgere una normale preparazione estiva. Proprio per questo, ha aggiunto: “Quindi non c’è un caso Zhegrova”.

Le parole di Romano

L’obiettivo della Juventus è quello di riportarlo gradualmente alla miglior condizione possibile. Zhegrova, a dicembre del 2024, si è fermato per una pubalgia e successivamente è stato operato. Il lungo periodo di inattività lo ha costretto a un percorso di riabilitazione e potenziamento fisico che non è ancora completamente terminato.

A oggi, il giocatore sta lavorando duramente per tornare al top, ma serve tempo e continuità. Fabrizio Romano ha voluto rimarcare questo aspetto spiegando che la società sta seguendo un piano preciso: “Quindi è un giocatore che, dal punto di vista fisico, è come se fosse in pre-season ora: ha degli alti e bassi”.

Il giornalista ha evidenziato come la Juventus stia gestendo con cautela i carichi di lavoro per evitare nuove complicazioni e per permettere a Zhegrova di ritrovare ritmo e brillantezza.

Romano ha poi voluto rassicurare ulteriormente sull’atmosfera intorno al giocatore, ribadendo che non esistono tensioni né preoccupazioni all’interno dell’ambiente bianconero: “Non c’è da allarmarsi: anche chi è vicino a Zhegrova, in questo momento, non lascia trapelare alcun segnale di preoccupazione”. Parole che confermano come il club e lo staff tecnico siano pienamente consapevoli della situazione e decisi a gestire il calciatore nel modo più corretto possibile.

Zhegrova atteso a Torino la prossima settimana

Nel frattempo, la Juventus si prepara a riprendere gli allenamenti da lunedì 13 ottobre, in attesa del rientro dei vari nazionali impegnati con le rispettive selezioni. Il primo a tornare sarà Teun Koopmeiners, atteso alla Continassa martedì 14 ottobre. Zhegrova, invece, dovrebbe unirsi al gruppo il giorno successivo, mercoledì 15 ottobre. La squadra sarà al completo giovedì 16 ottobre, quando Igor Tudor potrà iniziare a lavorare sulla possibile formazione da schierare contro il Como.

In sintesi, la gestione di Edon Zhegrova non rappresenta un caso, ma un percorso fisiologico di recupero. La Juventus ha fiducia nelle qualità del giocatore kosovaro e, una volta ritrovata la piena condizione fisica, il suo talento potrà diventare un’arma importante nello scacchiere di Tudor. Pazienza, programmazione e fiducia: questi sono gli ingredienti con cui il club bianconero sta accompagnando il suo graduale ritorno in campo.