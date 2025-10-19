Secondo quanto riferito dal giornalista Alfredo Pedullà su Youtube, contro il Como si sarebbe vista una Juventus presuntuosa, senza idee e schemi di gioco. Una povertà tecnica che deriverebbe dalle scelte dell'allenatore bianconero Igor Tudor.

Juventus, Pedullà duro: 'Col Como vista una squadra senza idee e figlia della presunzione di Tudor'

"La Juventus vista a Como è una squadra senza idee figlia della presunzione del suo allenatore" queste sono le parole usate da Alfredo Pedullà nel suo ultimo video pubblicato su Youtube. Il giornalista, proseguendo a parlare del KO per 2 a 0 incassato dai bianconeri sul campo dei Sinigaglia ha poi aggiunto: "Io fin qui non ho attaccato Tudor, se non dicendogli "Sveglia, stai attento, perché non hai dato un'idea, perché la squadra non è così malvagia" e credo che ci sia un discorso generale da fare sull'instabilità dirigenziale.

Tutti questi cambiamenti non portano a delle certezze: perché prima Comolli è direttore generale, poi fa il direttore sportivo, adesso diventa amministratore delegato, poi fai il CEO poi il presidente resta, poi va via. Io credo che queste cose, in una situazione calcistica, incidano molto e che lascino traccia. Poi però c'è il campo. C'è quello che ti deve dare l'allenatore, c'è questa rosa che è diventata improvvisamente scarsa e poi ci sono le dichiarazioni fatte in conferenza dall'allenatore".

Su questo Pedullà ha proseguito: "Tudor dice ai giornalisti prima della partita col Como: "Chi ve l'ha detto che giocheremo a quattro?" Come se il contasse sfidare i cronisti piuttosto che dare uno straccio di gioco alla Juve.

Il problema non è aver perso la prima gara, perché il Napoli ne ha perse due, l'Inter ne aveva perse due, il problema è capire come sei messo, come stai in campo. Il problema è capire se sei vivo o non lo sei, se hai sempre le stesse idee, se insisti con lo stesso gioco o se insisti sul solito schema stucchevole. Col Como ci sono stati degli errori tecnici in quantità industriale, una cosa impossibile e improponibile: Locatelli a centrocampo non può essere il riferimento della Juve e lo dico da un po' di tempo con tutto il massimo rispetto. Perché se accanto ha Tonali o un altro fenomeno, forse ragioniamo, se deve essere lui a impostare, allora non ci siamo".

Juventus, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Questa è una squadra alla deriva e senza anima'

Le parole di Pedullà hanno acceso il dibattito sul web: "È una squadra alla deriva, senza anima, senza un gioco, solo qualche spunto a livello personale e nemmeno riuscito. Così non si va da nessuna parte, anzi si va a fondo" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Caro Alfredo il secondo tempo mi ha scioccato, zero reazioni, zero voglia di ribaltare una partita che il Como ha vinto meritatamente".