Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale parla di Juventus-Milan di domenica sera e del ritorno allo Stadium del grande ex, Massimiliano Allegri.

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale Youtube della sfida fra Juventus e Milan e del ritorno dell'ex Massimiliano Allegri: "Mi sono arrivate tante domande sul significato che ha questa partita per lui. Qualcuno mi ha suggerito che per il toscano potrebbe essere una sorta di derby del cuore, quello che Allegri ha lasciato a Torino e alla Juventus negli 8 anni che ha trascorso in bianconero.

E c'è anche un po' di cuore in un retroscena che è abbastanza risaputo, ma conviene anche ripetere: prima del secondo periodo, Allegri aveva avuto un colloquio con l'Inter, ma soprattutto un lungo corteggiamento del Real Madrid che gli offriva anche più soldi rispetto alla Juventus, ma lui decise di andare a Torino, appunto, per una scelta che poi con un po' di pudore ha definito una scelta di cuore".

Sabatini ha proseguito: "Non è stato molto creduto, le critiche gli sono arrivate a prescindere da questo, ma io credo che in ogni caso gli farà effetto tornare dentro lo Stadium, andarsi a sedere sulla panchina che per tanti anni non è stata la sua, bensì quella della squadra avversaria. Credo peraltro che anche i tifosi della Juventus avranno un certo shock nel vedere Allegri con la divisa del Milan".

Il giornalista, restando sulla Juventus ha poi aggiunto: "Tudor meglio di Motta? Sono portato a rispondere no, però sembrerebbe di prendere posizione a prescindere a vantaggio del primo rispetto al secondo. Invece va studiata anche un po' tutta la situazione. Indubbiamente i risultati se confrontati con l'inizio di stagione di entrambi, sono praticamente equivalenti, però va detto che il croato si trova a gestire fondamentalmente una Juventus non sua, invece quella di Thiago Motta nel bene e soprattutto nel male era stata costruita da lui e dal direttore sportivo Giuntoli. Tudor ha gestito e continua a gestire una situazione che mi sembra comunque problematica. Perché questa Juventus ha difficoltà in difesa, a centrocampo e in attacco.

La retroguardia è fuori discussione che subisce troppi gol e troppe occasioni, il centrocampo manca di una guida, di un leader, di un regista e l'attacco è pieno di equivoci. Perché sulla carta sono sei attaccanti che possono girare, in realtà c'è Yildiz titolare fisso e quindi diventano cinque per due posti".

I tifosi rispondono a Sabatini: 'Sarà anche il derby del cuore per Allegri ma in campo andranno due tra i club più titolati'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione sul web: "Questo sarà anche il derby del cuore per Allegri, ma di fatto si affrontano la squadra italiana più titolata in Italia contro la squadra italiana più titolata al mondo" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Tudor molto meglio di Motta. Tudor unisce, l'altro fa l'opposto. La Juve sta soffrendo le stupidaggini di Giuntoli e dell'italo brasiliano, cominciando da Koopmeiners".