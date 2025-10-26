La Roma vince 0-1 sul campo del Sassuolo e raggiunge il Napoli in testa alla classifica di Serie A a 18 punti. Decide Paulo Dybala al 16’: tiro di Cristante respinto da Muric, ma l’argentino segue l’azione e insacca da pochi passi. Tre punti pesanti per i giallorossi in una partita tosta, giocata con ordine e attenzione nei momenti caldi.

Cronaca del match

Partenza migliore del Sassuolo: dopo tre minuti Svilar si oppone a Berardi (azione poi fermata per offside) e al 7’ vola su Fadera. La Roma poi prende campo, alza il ritmo e passa alla prima vera occasione da gol.

L'opportunità viene colta: al 16' recupero alto, conclusione di Cristante e tap-in vincente di Dybala per lo 0-1. Fine primo tempo senza grandi rischi per la Roma, brava a schermare il centro e a leggere i cross.

Nella ripresa i neroverdi alzano il baricentro con Doig e Berardi che insistono a spingere sulle corsie; Pinamonti ha la palla e l'opportunità di pareggiare ma calcia fuori. La Roma risponde con Pellegrini che colpisce il palo. Nel recupero Muric tiene in vita i suoi con due interventi sul capitano giallorosso, ma il risultato non cambia. Nessun episodio di VAR che incida sul punteggio.

Le chiavi tattiche della gara

La Roma è apparsa corta e compatta tra 3-5-2 e 3-4-2-1.

Cristante gioca spesso qualche metro più avanti del solito per attaccare la seconda palla: proprio da quel movimento nasce l’azione dell’1-0.

Linee strette in non possesso, raddoppi puntuali in area e ripartenze misurate quando il Sassuolo sbilancia i terzini. Dalla panchina arrivano gli ingressi utili di Soulé e Dovbyk per dare gamba e profondità. Il Sassuolo resta col 4-3-3: ampiezza, traversoni e ricerca dei tagli di Thorstvedt e Pinamonti. Nel complesso una buona spinta, ma poca precisione al tiro.

Momenti pesanti

Tre episodi indirizzano la partita: la parata di Svilar su Fadera che evita lo svantaggio, il tap-in di Dybala che sblocca la partita e il legno di Pellegrini che avrebbe potuto chiuderla. Nel finale Muric tiene in bilico il punteggio, ma la difesa giallorossa protegge sempre l’area con ordine.

Le prospettive dei giallorossi

Per la squadra di mister Gian Piero Gasperini è una vittoria “da grande”: gol nel momento giusto, gestione senza frenesia e attenzione in difesa. La Roma conferma solidità e cinismo, qualità che pesano in un campionato equilibrato. Il Sassuolo paga qualche imprecisione negli ultimi sedici metri, pur restando in partita fino all’ultimo.

Nel prossimo turno, infrasettimanale, all’Olimpico c'è Roma–Parma, che si gioca mercoledì 29 ottobre alle ore 18:30. Per I capitolini è l'occasione per dare continuità al primo posto e capitalizzare l’inerzia positiva.