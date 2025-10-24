Il Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia sarà il palcoscenico della sfida tra Sassuolo e Roma, in programma domenica 26 ottobre alle ore 15. La gara, valida per l'ottava giornata della Serie A 2025/26, promette di offrire emozioni e spettacolo. La Roma di Gasperini arriva con i favori del pronostico e la voglia di continuare la corsa ai vertici della classifica, mentre il Sassuolo, guidato da Fabio Grosso, cercherà il colpo grosso per risalire la china.

Le probabili formazioni di Sassuolo-AS Roma

Il Sassuolo dovrebbe scendere in campo con un classico 4-3-3.

Tra i pali, Muric, protetto dalla linea difensiva composta da Walukiewicz e Romagna centrali, con Idzes e Doig terzini. A centrocampo, conferma possibile per Vranckx, Matic e Koné, seppur quest'ultimo in ballottaggio con Thorstvedt. In attacco, il tridente formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté è pronto a fare scintille.

La Roma di Gasperini risponde con un modulo 3-4-2-1, affidando la porta a Svilar. In difesa, Celik, Mancini e Ndicka formano il terzetto centrale. Pellegrini e Cristante dirigeranno il centrocampo, supportati da Rensch e Wesley sulle ali. In avanti, il talento di Soulé e Bailey faranno da spalla al fulcro offensivo Dybala. Panchina di prestigio con El Shaarawy e Baldanzi pronti a subentrare.

Quote di Sassuolo-AS Roma: favoriti i giallorossi

I bookmaker vedono la Roma favorita per ottenere i tre punti. William Hill quota il successo della Roma a 1.85, il pareggio a 3.50 e la vittoria del Sassuolo a 4.00. Simili anche le parole di Bet365, che propone la Roma vincente a 1.85, il pari a 3.50, mentre un successo della compagine emiliana è offerto a 4.50.

Le statistiche dei giocatori in evidenza

Andrea Pinamonti: il 26enne attaccante del Sassuolo, ha segnato 2 gol in 7 presenze stagionali.

Con 16 tiri totali, di cui 10 nello specchio, Pinamonti rappresenta una costante minaccia per le difese avversarie. Tuttavia, ha bisogno di migliorare la sua efficienza sotto porta, avendo già fallito un rigore in stagione.

Domenico Berardi: punto di riferimento tecnico per il Sassuolo, ha messo a segno 1 gol e 2 assist in sole 6 partite. Le sue 10 conclusioni e 160 passaggi denotano la sua importanza sia in fase realizzativa che di costruzione del gioco.

Matías Soulé: il talento argentino sta vivendo un inizio di stagione scintillante con la maglia della Roma, mettendo a segno 3 gol e fornendo 2 assist in 7 apparizioni. Con una media voti di 7.71, Soulé si è affermato come uno dei protagonisti più brillanti del campionato. I suoi 14 tiri, di cui 7 nello specchio, e i 254 passaggi completano un quadro di alta efficienza offensiva.